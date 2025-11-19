Белорусские футболисты сыграли вничью на финише квалификации чемпионата мира

В номинально домашнем поединке в венгерском Залаэгерсеге белорусы разошлись миром с командой Греции — 0:0. С самого начала игра пошла на встречных курсах, обе команды много атаковали, однако до перерыва никому не удалось отличиться. Во втором тайме греки сразу пошли вперед и голкипер Федор Лапоухов отразил несколько опасных ударов. В дальнейшем белорусам также пришлось больше дуиать об обороне и они сумели отстоять свои ворота. В первом круге греки обыграли белорусов в Пирее с крупным счетом 5:1. В этом отборочном цикле подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса добыли один зачетный балл, сыграв вничью с датчанами — 2:2. Кроме того, белорусские футболисты уступили командам Дании (0:6) и Шотландии (0:2 и 1:2).