Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Белорусские футболисты сыграли вничью на финише квалификации чемпионата мира

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси ничьей завершили выступление в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: АБФФ

В номинально домашнем поединке в венгерском Залаэгерсеге белорусы разошлись миром с командой Греции — 0:0. С самого начала игра пошла на встречных курсах, обе команды много атаковали, однако до перерыва никому не удалось отличиться. Во втором тайме греки сразу пошли вперед и голкипер Федор Лапоухов отразил несколько опасных ударов. В дальнейшем белорусам также пришлось больше дуиать об обороне и они сумели отстоять свои ворота. В первом круге греки обыграли белорусов в Пирее с крупным счетом 5:1. В этом отборочном цикле подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса добыли один зачетный балл, сыграв вничью с датчанами — 2:2. Кроме того, белорусские футболисты уступили командам Дании (0:6) и Шотландии (0:2 и 1:2).

Первое место в квалификационной группе С заняла сборная Шотландии, которая в Глазго добыла победу над Данией — 4:2. Шотландцы завоевали прямой пропуск в финал ЧМ, а датчане сыграют в стыковых поединках Итоговое положение: Шотландия — 13 очков, Дания — 11, Греция — 7, Беларусь — 2.

От Европы на мировое первенство отправятся победители 12 отборочных групп, а еще четыре пропуска будут разыграны в стыковых поединках. В них примут участие 12 команд, которые финишировали вторыми в евроквалификции, а также четыре сборные по итогам прошлого сезона Лиги наций.

Беларусь
0:0
Первый тайм: 0:0
Греция
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа C
18.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
ZTE Arena
Главные тренеры
Карлос Алос
Иван Йованович
Составы команд
Беларусь
16
Федор Лапоухов
3
Павел Забелин
6
Роман Бегунов
18
Владислав Малькевич
14
Евгений Яблонский
9
Макс Эбонг
8
Никита Демченко
19
Егор Хвалько
50′
67′
4
Владислав Калинин
7
Евгений Малашевич
46′
23
Трофим Мельниченко
17
Виталий Лисакович
77′
11
Герман Барковский
10
Валерий Громыко
67′
20
Артем Концевой
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
15
Лазарос Рота
21
Константинос Цимикас
10
Христос Тзолис
5
Панайотис Рецос
88′
17
Пантелис Хатзидиакос
16
Христос Зафейрис
7
Георгиос Масурас
69′
19
Константинос Карецас
20
Петрос Манталос
83′
6
Димитриос Курбелис
11
Эндрюс Тетте
64′
18
Нектариос Триантис
23
Манолис Сиопис
64′
9
Харалампос Костулас
Статистика
Беларусь
Греция
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
13
Удары в створ
1
3
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
2
6
Фолы
13
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Дамиан Сильвестжак
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти