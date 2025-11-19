Белорусские футболисты сыграли вничью на финише квалификации чемпионата мира

В номинально домашнем поединке в венгерском Залаэгерсеге белорусы разошлись миром с командой Греции — 0:0. С самого начала игра пошла на встречных курсах, обе команды много атаковали, однако до перерыва никому не удалось отличиться. Во втором тайме греки сразу пошли вперед и голкипер Федор Лапоухов отразил несколько опасных ударов. В дальнейшем белорусам также пришлось больше дуиать об обороне и они сумели отстоять свои ворота. В первом круге греки обыграли белорусов в Пирее с крупным счетом 5:1. В этом отборочном цикле подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса добыли один зачетный балл, сыграв вничью с датчанами — 2:2. Кроме того, белорусские футболисты уступили командам Дании (0:6) и Шотландии (0:2 и 1:2).
Первое место в квалификационной группе С заняла сборная Шотландии, которая в Глазго добыла победу над Данией — 4:2. Шотландцы завоевали прямой пропуск в финал ЧМ, а датчане сыграют в стыковых поединках Итоговое положение: Шотландия — 13 очков, Дания — 11, Греция — 7, Беларусь — 2.
От Европы на мировое первенство отправятся победители 12 отборочных групп, а еще четыре пропуска будут разыграны в стыковых поединках. В них примут участие 12 команд, которые финишировали вторыми в евроквалификции, а также четыре сборные по итогам прошлого сезона Лиги наций.
Карлос Алос
Иван Йованович
16
Федор Лапоухов
3
Павел Забелин
6
Роман Бегунов
18
Владислав Малькевич
14
Евгений Яблонский
9
Макс Эбонг
8
Никита Демченко
19
Егор Хвалько
50′
67′
4
Владислав Калинин
7
Евгений Малашевич
46′
23
Трофим Мельниченко
17
Виталий Лисакович
77′
11
Герман Барковский
10
Валерий Громыко
67′
20
Артем Концевой
1
Одиссеас Влаходимос
15
Лазарос Рота
21
Константинос Цимикас
10
Христос Тзолис
5
Панайотис Рецос
88′
17
Пантелис Хатзидиакос
16
Христос Зафейрис
7
Георгиос Масурас
69′
19
Константинос Карецас
20
Петрос Манталос
83′
6
Димитриос Курбелис
11
Эндрюс Тетте
64′
18
Нектариос Триантис
23
Манолис Сиопис
64′
9
Харалампос Костулас
Главный судья
Дамиан Сильвестжак
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти