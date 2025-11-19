Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Сборные Испании, Бельгии, Австрии, Швейцарии и Шотландии вышли на ЧМ-2026

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

Источник: Reuters

МАДРИД, 19 ноября. /ТАСС/. Сборные Испании, Бельгии, Австрии, Швейцарии и Шотландии квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года.

Команды напрямую пробились на мировое первенство благодаря победам в отборочных группах.

В заключительном туре команда Шотландии победила датчан (4:2) и опередила соперника по итогам группового этапа. Шотландцы сыграют на мировом первенстве впервые с 1998 года. Тогда они заняли последнее место в группе, набрав 1 очко в 3 матчах.

Сборная Австрии вышла на ЧМ-2026 благодаря ничьей с командой Боснии и Герцеговины (1:1), испанцы в заключительном туре разошлись миром на своем поле с командой Турции (2:2), бельгийцы в домашнем матче разгромили команду Лихтенштейна (7:0), швейцарцы в гостях сыграли вничью с командой Косова (1:1). Всем командам удалось сохранить лидирующие позиции в группах.

На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали 39 сборных. Ранее это право получили команды Мексики, США, Канады, Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д’Ивуара, Франции, Хорватии, Португалии, Норвегии, Германии и Нидерландов.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.