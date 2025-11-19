Сборные Испании, Бельгии, Австрии, Швейцарии и Шотландии вышли на ЧМ-2026

Сборная Австрии вышла на ЧМ-2026 благодаря ничьей с командой Боснии и Герцеговины (1:1), испанцы в заключительном туре разошлись миром на своем поле с командой Турции (2:2), бельгийцы в домашнем матче разгромили команду Лихтенштейна (7:0), швейцарцы в гостях сыграли вничью с командой Косова (1:1). Всем командам удалось сохранить лидирующие позиции в группах.