Белорусские футболисты завершили отбор на чемпионат мира без побед

БУДАПЕШТ, 19 ноября. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по футболу завершила квалификацию на чемпионат мира 2026 года без побед.
В заключительном туре белорусы со счетом 0:0 сыграли вничью с командой Греции. Встреча прошла в венгерском городе Залаэгерсег, поскольку по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная Белоруссии проводит домашние матчи на нейтральном поле.
Сборная Белоруссии заняла последнее, 4-е место в турнирной таблице группы C, набрав 2 очка. На счету команды четыре поражения и две ничьих. Напрямую из группы на чемпионат мира вышла команда Шотландии, в стыковых матчах сыграет команда Дании.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.
Карлос Алос
Иван Йованович
16
Федор Лапоухов
3
Павел Забелин
6
Роман Бегунов
18
Владислав Малькевич
14
Евгений Яблонский
9
Макс Эбонг
8
Никита Демченко
19
Егор Хвалько
50′
67′
4
Владислав Калинин
7
Евгений Малашевич
46′
23
Трофим Мельниченко
17
Виталий Лисакович
77′
11
Герман Барковский
10
Валерий Громыко
67′
20
Артем Концевой
1
Одиссеас Влаходимос
15
Лазарос Рота
21
Константинос Цимикас
10
Христос Тзолис
5
Панайотис Рецос
88′
17
Пантелис Хатзидиакос
16
Христос Зафейрис
7
Георгиос Масурас
69′
19
Константинос Карецас
20
Петрос Манталос
83′
6
Димитриос Курбелис
11
Эндрюс Тетте
64′
18
Нектариос Триантис
23
Манолис Сиопис
64′
9
Харалампос Костулас
Главный судья
Дамиан Сильвестжак
(Польша)
