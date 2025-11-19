Ричмонд
Белорусские футболисты завершили отбор на чемпионат мира без побед

Сборная Белоруссии набрала 2 очка в 6 матчах.

Источник: БЕЛТА

БУДАПЕШТ, 19 ноября. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по футболу завершила квалификацию на чемпионат мира 2026 года без побед.

В заключительном туре белорусы со счетом 0:0 сыграли вничью с командой Греции. Встреча прошла в венгерском городе Залаэгерсег, поскольку по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная Белоруссии проводит домашние матчи на нейтральном поле.

Сборная Белоруссии заняла последнее, 4-е место в турнирной таблице группы C, набрав 2 очка. На счету команды четыре поражения и две ничьих. Напрямую из группы на чемпионат мира вышла команда Шотландии, в стыковых матчах сыграет команда Дании.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Беларусь
0:0
Первый тайм: 0:0
Греция
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа C
18.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
ZTE Arena
Главные тренеры
Карлос Алос
Иван Йованович
Составы команд
Беларусь
16
Федор Лапоухов
3
Павел Забелин
6
Роман Бегунов
18
Владислав Малькевич
14
Евгений Яблонский
9
Макс Эбонг
8
Никита Демченко
19
Егор Хвалько
50′
67′
4
Владислав Калинин
7
Евгений Малашевич
46′
23
Трофим Мельниченко
17
Виталий Лисакович
77′
11
Герман Барковский
10
Валерий Громыко
67′
20
Артем Концевой
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
15
Лазарос Рота
21
Константинос Цимикас
10
Христос Тзолис
5
Панайотис Рецос
88′
17
Пантелис Хатзидиакос
16
Христос Зафейрис
7
Георгиос Масурас
69′
19
Константинос Карецас
20
Петрос Манталос
83′
6
Димитриос Курбелис
11
Эндрюс Тетте
64′
18
Нектариос Триантис
23
Манолис Сиопис
64′
9
Харалампос Костулас
Статистика
Беларусь
Греция
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
13
Удары в створ
1
3
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
2
6
Фолы
13
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Дамиан Сильвестжак
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти