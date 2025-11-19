Белорусские футболисты завершили отбор на чемпионат мира без побед

Сборная Белоруссии заняла последнее, 4-е место в турнирной таблице группы C, набрав 2 очка. На счету команды четыре поражения и две ничьих. Напрямую из группы на чемпионат мира вышла команда Шотландии, в стыковых матчах сыграет команда Дании.