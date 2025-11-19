«Было бы честью»: Хайкин о выступлении за Норвегию на ЧМ-2026

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Выступающий за норвежский клуб «Будё-Глимт» российский вратарь Никита Хайкин заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию, и в ближайшее время намерен обновить данные и начать выступать за команду Норвегии. В Футбольной ассоциации Англии (FA) в разговоре с РИА Новости отказались признавать наличие спортивного гражданства их страны у Хайкина. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов утверждал, что Хайкин хочет выступать за родную национальную команду.
«Если сборная (Норвегии) считает, что я могу помочь им, а я думаю, что могу, тогда это было бы здорово. У сборной Норвегии фантастический состав, столько класса на каждой позиции. Это было бы честью», — цитирует Хайкина NRK.
Ранее Хайкин заявил, что хочет получить норвежское гражданство по семейным причинам, его невеста — норвежка. Позднее россиянин также сказал, что хочет воспитывать своих детей в Норвегии. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина в качестве возможного усиления национальной команды. Норвежцы впервые с 1998 года квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.
В 2021 году Хайкин вызывался в главную сборную России, но не провел за команду ни одного матча. В его активе две игры в составе молодежной сборной России, что позволяет сменить ему спортивное гражданство.