Они точно не приедут на ЧМ-2026. Хвича, Осимхен, Собослаи и еще семь звезд

Но на чемпионате мира Грузии не будет — она проиграла пять из шести матчей отборочного турнира. Возможно, команде Вилли Саньоля не повезло с группой — ее обошли Испания и Турция, которым грузины уступили на Евро. Кварацхелия же оказался единственным, кто забил больше одного мяча в команде — Турции и Болгарии в первых двух турах. Очевидно, этого оказалось недостаточно для выхода.