Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.97
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.61
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Италия и Украина узнали соперников по стыковым матчам за выход на ЧМ-2026

Сборная Италии в полуфинальном стыковом матче встретится с Северной Ирландией, Украина — со Швецией.

Источник: Reuters

Всего на ЧМ-2026 осталось распределить шесть путевок: четыре в зоне УЕФА и две в остальных конфедерациях. Матчи пройдут в марте.

Международная федерация футбола (ФИФА) провела жеребьевку стыковых матчей за право выступить в финальной части чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.

В европейском отборочном турнире за четыре путевки поспорят 12 сборных, занявших вторые места на групповом этапе, и четыре команды, ставшие победителями групп в Лиге наций и при этом не сумевшие отобраться на турнир напрямую (Румыния, Северная Ирландия, Швеция и Северная Македония).

Их распределили на четыре группы, в каждой из которых в марте пройдут два полуфинала (26 марта) и один финал (31 марта).

Участники полуфиналов: Италия — Северная Ирландия, Уэльс — Босния и Герцеговина (путь А), Украина — Швеция, Польша — Албания (путь B), Турция — Румыния, Словакия — Косово (путь C), Дания — Северная Македония, Чехия — Ирландия (путь D).

Источник: Соцсети

Сборная России не принимала участие в отборочном турнире ЧМ-2026 из-за отстранения от соревнований ФИФА и УЕФА.

Напрямую из зоны УЕФА на чемпионат мира после группового этапа пробились Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия и Хорватия.

В межконтинентальные стыковые матчи вышло шесть команд из зон Азии (Ирак), Африки (ДР Конго), Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (Суринам, Ямайка) и Океании (Новая Каледония), а также Южной Америки (Боливия). Они разыграют две путевки на ЧМ-2026.

Победитель матча Ямайка — Новая Каледония сыграет со сборной ДР Конго.

Лучшая команда в противостоянии Боливия — Суринам встретится с командой Ирака.

Источник: Reuters