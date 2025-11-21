Ричмонд
Футболист Тюкавин планирует следить за чемпионатом мира 2026 года

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин планирует следить за чемпионатом мира 2026 года по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

«Буду следить за турниром, интересно», — сказал Тюкавин.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Жеребьевка группового этапа состоится 5 декабря.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
