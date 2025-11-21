Футболист Тюкавин планирует следить за чемпионатом мира 2026 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин планирует следить за чемпионатом мира 2026 года по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.
«Буду следить за турниром, интересно», — сказал Тюкавин.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Жеребьевка группового этапа состоится 5 декабря.
С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.
