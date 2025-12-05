Ричмонд
Трамп рассказал, способна ли сборная США выиграть чемпионат мира по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что у cборной США есть шанс на победу в чемпионате мира по футболу, передает «Чемпионат».

Источник: Reuters

«Думаю, это возможно. Считаю, что у многих здесь есть шанс. Конкуренция довольно жёсткая, но я бы сказал, что у них футболистов сборной США есть небольшой шанс», — сказал Трамп.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.