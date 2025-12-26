Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.70
П2
2.75
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.63
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
8.00

Митрофанов: полномочий ФИФА и УЕФА не хватает для допуска России

По мнению генерального секретаря РФС, они ждут позиции США по данному вопросу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президенты Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин завуалированно говорят, что их полномочий недостаточно для допуска российских команд к международным турнирам. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Оба президента завуалированно говорят о том, что полномочий футбольных властей недостаточно для реализации этого решения. Они ждут позиции прежде всего, на мой взгляд, США. В том числе исходя из того, где находятся основные спонсоры этих федераций», — сказал Митрофанов в ответ на вопрос о том, как идут переговоры по допуску России к турнирам.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине с феврале 2022 года.

Россия
0:2
Первый тайм: 0:1
Чили
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Валерий Карпин
Николас Кордова
Голы
Чили
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
Статистика
Россия
Чили
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
2
2
Угловые
6
3
Фолы
5
17
Офсайды
1
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти