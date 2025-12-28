Кроос: «Я против расширения ЧМ, мы должны сохранять качество турнира»

Мировое первенство впервые пройдет в новом формате в 2026 году.
"Здорово, что многие страны получают шанс сыграть на чемпионате мира. Но я против расширения. Мне кажется, мы должны заботиться о футболистах и сохранять качество этого турнира.
Команд очень много, поэтому будет много игр с предсказуемым результатом. Фанаты хотят не этого. Групповой этап будет выглядеть как дополнительный раунд квалификации.
Лично для меня важно, чтобы на ЧМ каждый матч был высокого качества. Я не хочу видеть на турнире игры, которые заканчиваются со счетом 5:0 или 6:0. Игроки и так устают от долгого сезона, а здесь матчей стало еще больше. И при этом пострадал уровень турнира", — сказал Кроос в интервью каналу Romario TV.