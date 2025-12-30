Ричмонд
Аршавин: «Сборная России после возвращения сразу попадет на чемпионат мира. Сейчас все кому не лень туда попадают»

Бывшие футболисты «Зенита» Владислав Радимов и Андрей Аршавин в новогоднем подкасте на канале петербургского клуба оценили перспективы сборной России после возвращения на международную арену.

Источник: Sport24

Радимов: Глядя на наш футбол, нам предстоит, честно, очень много работы, чтобы вернуться на те же позиции. Хотя бы выход из группы. По одной простой причине, что просто нет опыта, и мы не можем сравнить, как мы играем. И возвращение это будет… «Зенит» тоже не сразу выиграл Кубок УЕФА. То есть для этого нужно будет время, чтобы вернуться на международную арену.

Аршавин: А я думаю, сборная, наоборот. Сейчас все кому не лень на чемпионат мира попадают, поэтому сборная сразу попадет на чемпионат мира и на чемпионат Европы.

Радимов: Уайлд-кард если только…

Аршавин: Нет, на 2026-й не успеют, на 2028-й, может.