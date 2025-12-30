Аршавин: «Сборная России после возвращения сразу попадет на чемпионат мира. Сейчас все кому не лень туда попадают»

Радимов: Глядя на наш футбол, нам предстоит, честно, очень много работы, чтобы вернуться на те же позиции. Хотя бы выход из группы. По одной простой причине, что просто нет опыта, и мы не можем сравнить, как мы играем. И возвращение это будет… «Зенит» тоже не сразу выиграл Кубок УЕФА. То есть для этого нужно будет время, чтобы вернуться на международную арену.