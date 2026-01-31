Германия не намерена бойкотировать ЧМ-2026, заявили в DFB: «Мы верим в объединяющую силу футбола»

«На заседании совета директоров Немецкого футбольного союза (DFB) были изучены недавние общественные дискуссии о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу 2026 года. Совет директоров DFB единодушен в своем мнении, что дебаты по политическим и спортивным вопросам должны проводиться внутри организации, а не публично.



Как уже заявлял президент DFB Бернд Нойендорф, бойкот чемпионата мира в США, Мексике и Канаде в настоящее время не рассматривается. Подготовка к турниру продолжается, регулярно ведется диалог между DFB и представителями политики, сферы безопасности, бизнеса и спорта.



Мы верим в объединяющую силу футбола и в глобальное влияние, которое может оказать чемпионат мира. Наша цель — использовать и укреплять позитивную силу [футбола], а не препятствовать ей.



Этим летом мы хотим участвовать в честном и открытом турнире наравне с другими странами, прошедшими квалификацию. Мы хотим, чтобы болельщики по всему миру наслаждались мирным праздником футбола, как это было на чемпионате Европы 2024 года на нашей родной земле», — говорится в заявлении DFB.