Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.05
П2
1.63
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.80
П2
4.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
Санкт-Паули
1
Все коэффициенты
П1
6.14
X
3.65
П2
3.20
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Байер
2
Все коэффициенты
П1
26.00
X
10.00
П2
1.40
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.10
П2
4.10
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.75
П2
4.30
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.90
П2
3.58
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Сассуоло
2
Все коэффициенты
П1
27.00
X
10.50
П2
1.11
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.39
П2
2.64
Футбол. Франция
19:00
Париж
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.90
П2
1.93
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.48
П2
4.45
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.84
П2
5.92
Футбол. Германия
20:30
Гамбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.94
П2
1.30
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.27
X
4.30
П2
1.70
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.65
П2
4.43
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.10
П2
4.15
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.15
П2
4.50
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.25
П2
1.33
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.00
П2
3.75
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Германия не намерена бойкотировать ЧМ-2026, заявили в DFB: «Мы верим в объединяющую силу футбола»

В Германии заявили, что не будут бойкотировать ЧМ-2026.

Источник: AP 2024

Немецкий футбольный союз (DFB) выступил с заявлением по поводу призывов к сборной Германии бойкотировать ЧМ-2026 на фоне политики США.

«На заседании совета директоров Немецкого футбольного союза (DFB) были изучены недавние общественные дискуссии о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу 2026 года. Совет директоров DFB единодушен в своем мнении, что дебаты по политическим и спортивным вопросам должны проводиться внутри организации, а не публично.

Как уже заявлял президент DFB Бернд Нойендорф, бойкот чемпионата мира в США, Мексике и Канаде в настоящее время не рассматривается. Подготовка к турниру продолжается, регулярно ведется диалог между DFB и представителями политики, сферы безопасности, бизнеса и спорта.

Мы верим в объединяющую силу футбола и в глобальное влияние, которое может оказать чемпионат мира. Наша цель — использовать и укреплять позитивную силу [футбола], а не препятствовать ей.

Этим летом мы хотим участвовать в честном и открытом турнире наравне с другими странами, прошедшими квалификацию. Мы хотим, чтобы болельщики по всему миру наслаждались мирным праздником футбола, как это было на чемпионате Европы 2024 года на нашей родной земле», — говорится в заявлении DFB.