В Норвегии подтвердили переговоры о выдаче гражданства российскому вратарю

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Норвежской футбольной ассоциации (NFF) подтвердили наличие диалога о выдаче российскому вратарю клуба «Будё-Глимт» Никите Хайкину гражданства Норвегии.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию, и в ближайшее время намерен обновить данные и начать выступать за команду Норвегии.
В Футбольной ассоциации Англии (FA) в разговоре с РИА Новости отказались признавать наличие спортивного гражданства их страны у Хайкина. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов утверждал, что Хайкин хочет выступать за родную национальную команду.
В ноябре вратарь сообщил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира по футболу 2026 года.
«У нас нет прямого контакта с управлением по делам иностранцев (UDI), но мы ведем диалог с адвокатом Хайкина по этому вопросу», — цитирует VG ответ пресс-службы NFF.
В адвокатской фирме Kleven og Kristensen, которая консультирует Хайкина, сообщили, что сторона футболиста находится в процессе подачи заявления.
Сообщается, что в UDI на данный момент находится 11 тысяч нерассмотренных заявлений на получение норвежского гражданства. В среднем рассмотрение занимает 22 месяца с момента предоставления заявителем всех необходимых документов, однако ведомство имеет возможность отдать приоритет заявлениям спортсменов, которые должны представлять сборную Норвегии.
В 2021 году Хайкин вызывался в главную сборную России, но не провел за команду ни одного матча. В его активе две игры в составе молодежной сборной России, что позволяет сменить ему спортивное гражданство.