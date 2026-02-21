Ричмонд
Российский вратарь назвал шанс выступить за Норвегию на ЧМ маловероятным

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин назвал маловероятными свои шансы выступить за сборную Норвегии на Чемпионате мира 2026 года. Об этом он заявил в подкасте YouTube-канала Cappuccino & Catenaccio Show.

Источник: Getty Images

Футболист добавил, что смена гражданства — долгий процесс и занимает много времени, поэтому «надо будет ждать».

В мае стало известно, что Хайкин начал процедуру получения гражданства Норвегии. Позднее он заявил о желании сыграть за Норвегию на ЧМ-2026.

Основным голкипером сборной Норвегии в отборе на ЧМ-2026 был Эрьян Нюланн из «Севильи». Норвежцы впервые с 1998 года прошли в финальную часть мирового первенства.

У вратаря уже есть гражданство Великобритании и Израиля. Хайкин играл за юношеские и молодежную сборные России, а в октябре 2021 года впервые получил вызов в основную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии, но на поле так и не вышел.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года с перерывом на несколько месяцев в начале 2023-го, когда уезжал в английский «Бристоль Сити». С «Будё-Глимтом» голкипер выиграл четыре чемпионата Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024).