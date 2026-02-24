Чемпионат мира по футболу в Мексике под угрозой срыва? В стране продолжаются кровопролитные беспорядки

Чемпионат мира-2026 под угрозой срыва. Менее чем за четыре месяца до старта турнира в одной из трех стран-хозяек — Мексике — идет ожесточенная война между властями и боевиками наркокартелей. И неизвестно, когда ситуация стабилизируется.
ФИФА требует гарантий
Беспорядки возникли 22 февраля, когда в результате спецоперации военных был ликвидирован 59-летний Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо — глава одного из самых могущественных наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG). Ответ преступников получился беспрецедентным — боевики устроили десятки нападений на магазины, отделения банков и перекрыли дороги во многих штатах.
По данным местных журналистов, ФИФА уже запросила у мексиканского правительства официальную информацию о ситуации с безопасностью. Кроме того, федерация выпустила заявление — правда, вопросов после него стало только больше.
«Мы внимательно следим и поддерживаем постоянную связь с властями в Мексике. Будем делать это и далее. ФИФА подтверждает тесное сотрудничество с федеральными, региональными и местными властями», — отметили в организации.
Такая скромная реакция устроила не всех. Британское издание The Mirror уже выпустило резкую статью, призывающую футбольных чиновников немедленно «забрать» у Мексики турнир, отдав ее матчи другим хозяевам — США и Канаде.
«У ФИФА нет иного выбора, кроме как лишить Мексику права проводить матчи чемпионата мира — они должны действовать немедленно», — заявил главный спортивный обозреватель газеты Джереми Кросс, назвав неприемлемым проведение главного мирового футбольного турнира в городах, охваченных наркоторговлей.
Особое беспокойство у наблюдающих вызывает Гвадалахара — столица штата Халиско, где базируется картель. На местном «Эстадио Акрон» запланированы четыре матча:
- 11 июня: Корея — победитель пути D отборочного турнира
- 18 июня: Мексика — Южная Корея
- 23 июня: Колумбия — Конго/Ямайка/Новая Каледония
- 26 июня: Уругвай — Испания
Стадион оказался в эпицентре беспорядков — в самой Гвадалахаре уже отменили и перенесли несколько встреч местной лиги.
«Возникает логичный вопрос — если Мексика не в состоянии проводить игры своих внутренних турниров, сможет ли она организовать чемпионат мира?» — задается вопросом издание Marca.
Война на улицах
Ситуация в Гвадалахаре действительно напряженная — в городе приостановлена работа общественного транспорта, отменены массовые мероприятия, закрыты школы и детские сады, действует «красный код» опасности. На улицах ведутся настоящие боевые действия.
По данным министерства безопасности, в результате столкновений в Халиско погибли почти 30 военнослужащих. Примерно столько же участников картеля также были убиты. По информации на 24 февраля, в связи с беспорядками задержаны 70 человек.
Как скоро мексиканские власти смогут стабилизировать ситуацию — загадка. Но еще более резонный вопрос: способны ли они обеспечить безопасность футболистов и болельщиков, учитывая, что до старта турнира осталось менее четырех месяцев? Пока атмосфера в Мексике совсем не праздничная.
Артем Белинин