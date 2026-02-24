Чемпионат мира по футболу в Мексике под угрозой срыва? В стране продолжаются кровопролитные беспорядки

Как скоро мексиканские власти смогут стабилизировать ситуацию — загадка. Но еще более резонный вопрос: способны ли они обеспечить безопасность футболистов и болельщиков, учитывая, что до старта турнира осталось менее четырех месяцев? Пока атмосфера в Мексике совсем не праздничная.