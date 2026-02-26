Шейнбаум поблагодарила Инфантино за доверие к Мексике

Ранее минобороны Мексики заявило о ликвидации предполагаемого лидера картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. После этого в ряде городов произошли поджоги автомобилей, дорожные блокады и нападения на силовиков. Президент ФИФА на этом фоне заявил, что организация следит за ситуацией в Мексике и полностью доверят ее властям.
«Прежде всего, хочу поблагодарить ФИФА и Джанни Инфантино, который вчера сделал заявление о том, что наши представители поддерживали с ним связь и объяснили ему, что никаких проблем нет», — сказала президент Мексики на пресс-конференции.
Ранее Шейнбаум на фоне продолжающихся боев с наркокартелями заверила гостей чемпионата мира 2026 года, что их безопасность в стране гарантирована и им ничего не угрожает. Чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.