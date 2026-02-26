Шейнбаум поблагодарила Инфантино за доверие к Мексике

Ранее Шейнбаум на фоне продолжающихся боев с наркокартелями заверила гостей чемпионата мира 2026 года, что их безопасность в стране гарантирована и им ничего не угрожает. Чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.