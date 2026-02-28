США и Израиль атаковали Иран: что происходит в спорте из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Обострение конфликта на Ближнем Востоке коснулось всех аспектов жизни в регионе, в том числе сферы спорта. В Израиле в день начала совместной с США операции уже отменили все культурные и спортивные мероприятия. Руководство ФИФА тем временем обсуждает вопросы безопасности участия Ирана в предстоящем чемпионате мира-2026 — пока обходятся без громких решений, но пристально следят за ситуацией.
Израиль отменил все спортивные мероприятия
Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран вскоре ответил — под удар также попали объекты в ОАЭ, Иордании и Ираке. Эскалация привела к закрытию воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока. Меры безопасности были приняты и на земле — власти Израиля отменили все спортивные мероприятия.
«На основании оценки ситуации командование тыла приняло решение изменить инструкции. В настоящее время все игры, спортивные и культурные мероприятия отменены до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении министерства культуры и спорта страны.
В субботу были запланированы пять матчей 25-го тура высшего футбольного дивизиона Израиля. Еще две встречи чемпионата намечены на 1 и 2 марта. Скорее всего, они также не состоятся.
Иран не сыграет на чемпионате мира?
В Сети тем временем активно обсуждают, насколько безопасно участие Ирана в чемпионате мира 2026 года. До старта турнира в США, Мексике и Канаде остается около трех с половиной месяцев. Иран квалифицировался в финальную часть ЧМ и по итогам жеребьевки попал в группу G, где должен сыграть с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. По плану эти матчи пройдут в Штатах: два — в пригороде Лос-Анджелеса 16 и 21 июня, один — в Сиэтле 26 июня.
Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем заявил, что организация внимательно следит за развитием ситуации.
«Я прочитал новости об Иране сегодня утром так же, как и вы. Сегодня у нас было совещание, и комментировать подробности преждевременно, но мы будем следить за развитием событий. У нас прошла финальная жеребьевка в Вашингтоне, и наша цель — провести безопасный чемпионат мира с участием всех сборных. Мы продолжим взаимодействовать с правительствами трех стран-хозяек, как делаем это всегда. Все будут в безопасности», — приводит ESPN слова Графстрема на ежегодном собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в Кардиффе.
«Формула-1» не меняет календарь
Конфликт затронул и «Формулу-1». Хотя новый сезон гоночной серии еще не стартовал (он начнется в следующее воскресенье Гран-при Австралии в Мельбурне), многие представители чемпионата уже столкнулись с неудобствами — сотрудникам команд и персоналу пришлось срочно менять маршруты после того, как Доха и Дубай, ключевые пересадочные узлы для перелета в Австралию, были закрыты, пишет Daily Mail.
Представители «Формулы» и Международной автомобильной федерации (FIA) отметили, что следят за возможными рисками, однако пока не планируют вносить изменения в календарь.
«Наши следующие три гонки пройдут в Австралии, Китае и Японии, а не на Ближнем Востоке — до этапов в этом регионе еще несколько недель. Мы, как обычно, внимательно следим за подобными ситуациями и тесно сотрудничаем с соответствующими органами», — приводит издание заявление пресс-службы «Формулы-1».
Ближайшие этапы в относительной близости к зоне конфликта должны состояться через месяц — в Бахрейне 12 апреля и в Саудовской Аравии неделей позже. Что касается Гран-при Абу-Даби на трассе «Яс-Марина», в районе которой в субботу действовали системы ПВО, то гонка там, согласно календарю, пройдет только в декабре.
В руководстве «Формулы-1» надеются на благополучное разрешение конфликта, однако подчеркнули, что имеют запасные планы на случай, если нестабильность в регионе потребует смены места проведения гонок.
ОАЭ не отказываются от спорта
С проблемой вылета через Дубай из-за отмены рейсов столкнулись и российские велогонщики, которые транзитом через Эмираты должны были отправиться в Австралию на этап Кубка мира по велотреку.
«У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли по известным всем причинам! Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь, все получится», — написала велогонщица Алина Лысенко в своем Telegram-канале.
Несмотря на необходимость задействовать ПВО в эту субботу, правительство ОАЭ не принимало решительных мер по отмене спортивных и культурных мероприятий. В частности, днем в Дубае прошел парный финал пятисотника — титул завоевали теннисисты Харри Хелиоваара из Финляндии и британец Генри Паттен. А матч Даниила Медведева за титул в одиночке не состоялся только из-за снятия Таллона Грикспура.
Под вечер в Шардже началась и товарищеская встреча женской сборной России против национальной команды Танзании. Перед стартовым свистком в РФС сообщили «СЭ» — никаких отмен не будет: «Матч состоится по плану».
Автор: Максим Слекишин