Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.35
П2
4.40
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.56
П2
2.65
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.72
П2
5.30
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.49
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.99
П2
1.70
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.66
П2
3.50
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.91
П2
6.80
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.10
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.75
П2
2.50

Президент европейского клуба: «Лучшим решением ФИФА будет не отмена ЧМ в США, а возвращение России»

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказал мнение насчет политики ФИФА в отношении стран, участвующих в международных конфликтах.

Источник: Sport24

Летом в США должны пройти игры чемпионата мира по футболу, в то время как эта страна совместно с Израилем начала военную кампанию против Ирана.

«ФИФА теоретически может исключить США и Израиль, но мне бы не хотелось, чтобы спорт снова связывали с политикой. На фоне всего происходящего лучшим решением будет не отмена ЧМ в США, а возвращение России», — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В 2024—2025 годах за «Сьон» выступал российский полузащитник Антон Миранчук, который в текущем сезоне провел 9 игр за «Динамо» в РПЛ и забил 1 гол.