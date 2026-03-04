Президент европейского клуба: «Лучшим решением ФИФА будет не отмена ЧМ в США, а возвращение России»

Летом в США должны пройти игры чемпионата мира по футболу, в то время как эта страна совместно с Израилем начала военную кампанию против Ирана.
«ФИФА теоретически может исключить США и Израиль, но мне бы не хотелось, чтобы спорт снова связывали с политикой. На фоне всего происходящего лучшим решением будет не отмена ЧМ в США, а возвращение России», — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В 2024—2025 годах за «Сьон» выступал российский полузащитник Антон Миранчук, который в текущем сезоне провел 9 игр за «Динамо» в РПЛ и забил 1 гол.