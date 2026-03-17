Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей ЧМ-2026 в Мексику

Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей ЧМ-2026 из США в Мексику.

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федерация футбола Ирана ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о переносе матчей групповой стадии чемпионата мира 2026 года из США в Мексику, сообщает иранское посольство в Мексике в соцсети Х.

«Поскольку Трамп ясно дал понять, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы определенно не поедем в Соединенные Штаты. Мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей чемпионата мира по футболу в Мексике», — говорится в заявлении президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.

Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Матчи сборной Ирана должны пройти на американской территории. Ранее министр спорта страны Ахмад Доньямали заявил о невозможности сборной Ирана участвовать в турнире в США с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. В понедельник генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана должна сыграть сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).