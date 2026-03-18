Far: экс-игрок «Зенита» Азмун исключён из сборной Ирана перед ЧМ-2026

По имеющейся информации, 31-летний экс-форвард «Зенита» и «Рубина» потерял место в заявке из-за своих публикаций на страничке в соцсети на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Отмечается, что Азмуна обвинили в осуждении Ирана за серию ответных атак на Израиль и страны Персидского залива.
17 марта представитель Международной федерации футбола (ФИФА) в разговоре с изданием The Athletic сообщил, что в организации рассчитывают на участие «персидских леопардов» в финальном раунде ЧМ-2026. При этом Федерация футбола Ирана обсуждает с ФИФА вариант проведения матчей сборной на территории Мексики.
Напомним, что мундиаль состоится в период с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Подопечные Амира Галеноя квалифицировались на ЧМ-2026 с первого места в группе A квалификации АФК.