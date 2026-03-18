Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.12
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.87
П2
6.97
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.30
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.93
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.31
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.90
П2
7.08
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.90
П2
2.82

Far: экс-игрок «Зенита» Азмун исключён из сборной Ирана перед ЧМ-2026

Как сообщил сайт Far, форвард клуба чемпионата ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли» и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун исключён из состава «принцев Персии» в преддверии матчей финальной части чемпионата мира-2026.

По имеющейся информации, 31-летний экс-форвард «Зенита» и «Рубина» потерял место в заявке из-за своих публикаций на страничке в соцсети на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Отмечается, что Азмуна обвинили в осуждении Ирана за серию ответных атак на Израиль и страны Персидского залива.

17 марта представитель Международной федерации футбола (ФИФА) в разговоре с изданием The Athletic сообщил, что в организации рассчитывают на участие «персидских леопардов» в финальном раунде ЧМ-2026. При этом Федерация футбола Ирана обсуждает с ФИФА вариант проведения матчей сборной на территории Мексики.

Напомним, что мундиаль состоится в период с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Подопечные Амира Галеноя квалифицировались на ЧМ-2026 с первого места в группе A квалификации АФК.