Глава ФИФА выразил надежду на участие «всех команд» в ЧМ-2026

ФИФА рассчитывает на участие в чемпионате мира 2026 года всех 48 команд, заявил глава организации Джанни Инфантино. Его слова приводит пресс-служба ФИФА.
«ФИФА с нетерпением ждет, что все команды, участвующие в чемпионате мира по футболу, будут соревноваться в духе честной игры и взаимного уважения», — сказал Инфантино.
По его словам, ФИФА хочет, чтобы турнир прошел в соответствии с графиком, и отметил, что скоро будут подтверждены все 48 команд-участниц.
Инфантино не упомянул сборную Ирана, участие которой в турнире оказалось под вопросом после начала военной операции США и Израиля.
Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта сообщил, что команда не поедет на турнир. Президент США Дональд Трамп заявлял, что не считает приезд команды уместным. При этом в Федерации футбола Ирана отметили, что «будут бойкотировать Америку, но не чемпионат мира». Команда рассчитывает сыграть свои матчи вместо США в Мексике.
Также матчи турнира примет Канада.