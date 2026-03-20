Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.52
П2
1.77
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.19
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.16
П2
3.85
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.16
П2
13.00
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.75
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
3
:
Болонья
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
4
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
АЗ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Риека
1
П1
X
П2

Глава ФИФА выразил надежду на участие «всех команд» в ЧМ-2026

Федерация футбола Ирана ранее заявила, что будет бойкотировать США, но не сам турнир, и рассчитывает сыграть в Мексике. Инфантино не упомянул Иран, но выразил надежду, что турнир пройдет «в соответствии с графиком».

Источник: РБК Спорт

ФИФА рассчитывает на участие в чемпионате мира 2026 года всех 48 команд, заявил глава организации Джанни Инфантино. Его слова приводит пресс-служба ФИФА.

«ФИФА с нетерпением ждет, что все команды, участвующие в чемпионате мира по футболу, будут соревноваться в духе честной игры и взаимного уважения», — сказал Инфантино.

По его словам, ФИФА хочет, чтобы турнир прошел в соответствии с графиком, и отметил, что скоро будут подтверждены все 48 команд-участниц.

Инфантино не упомянул сборную Ирана, участие которой в турнире оказалось под вопросом после начала военной операции США и Израиля.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта сообщил, что команда не поедет на турнир. Президент США Дональд Трамп заявлял, что не считает приезд команды уместным. При этом в Федерации футбола Ирана отметили, что «будут бойкотировать Америку, но не чемпионат мира». Команда рассчитывает сыграть свои матчи вместо США в Мексике.

Также матчи турнира примет Канада.