Глава ФИФА выразил надежду на участие «всех команд» в ЧМ-2026

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта сообщил, что команда не поедет на турнир. Президент США Дональд Трамп заявлял, что не считает приезд команды уместным. При этом в Федерации футбола Ирана отметили, что «будут бойкотировать Америку, но не чемпионат мира». Команда рассчитывает сыграть свои матчи вместо США в Мексике.