Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.95
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.69
П2
5.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.22
П2
2.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.55
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.13
П2
3.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.70
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.49
П2
4.15

А Италия выйдет? Отбор на чемпионат мира по футболу вышел на финишную прямую

В четверг стартует плей-офф отборочного турнира на мировое первенство.

Источник: Reuters

Четыре путевки в финальную часть турнира разыграют 16 команд из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), это 12 сборных, занявших вторые места в отборочном турнире, а также 4 команды, завоевавшие такую возможность по итогам Лиги наций.

Европейские сборные разделены на четыре пути — A, B, C и D. В пути А в полуфиналах сыграют сборные Уэльса и Боснии и Герцеговины, в другой паре встретятся команды Италии и Северной Ирландии. В пути B состоятся матчи Украина — Швеция и Польша — Албания, в С — Словакия — Косово, Турция — Румыния, в D — Дания — Северная Македония, Чехия — Ирландия.

Все матчи полуфиналов европейской квалификации, за исключением игры сборных Турции и Румынии (20:00 мск), начнутся в 22:45 мск. Победители полуфиналов разыграют путевку на чемпионат мира 31 марта. Если основное время матчей завершится вничью, то команды проведут два дополнительных тайма, а после этого при необходимости — серию пенальти.

Самым неожиданным результатом окончательного отборочного турнира в Европе может стать поражение сборной Италии. Итальянцы уже пропустили два последних розыгрыша мирового первенства, проиграв именно в стыковых матчах (сборной Швеции — в 2017 году, и команде Северной Македонии — в 2022 году).

Сейчас подопечные Дженнаро Гаттузо для квалификации на главный турнир четырехлетия должны одержать победы в двух стыковых матчах.

В декабре прошла жеребьевка группового этапа чемпионата мира. Победитель пути А отправится в группу B, где выступят сборные Канады, Катара и Швейцарии. Из пути B сильнейший отправится в квартет F к командам Нидерландов, Японии и Туниса. Победитель пути С пополнит группу D, где также выступят сборные США, Парагвая и Австралии. Из пути D сильнейший отправится в квартет А — к сборным Мексики, ЮАР и Южной Кореи.

Межконтинентальный отбор

Также определятся две путевки по итогам межконтинентального отбора на чемпионат мира. В ночь на 27 марта пройдут два полуфинала Боливия — Суринам и Новая Каледония — Ямайка. Сильнейшие из этих пар сыграют в финале квалификации. Победитель первой пары сыграет за путевку на мундиаль с командой Ирака, сильнейший из второй пары встретится в финале с командой Демократической Республики Конго. Эти встречи пройдут в ночь на 1 апреля.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые турнир состоится с участием 48 команд в финальной части.

Автор: Роман Шлуинский