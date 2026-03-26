А Италия выйдет? Отбор на чемпионат мира по футболу вышел на финишную прямую

Четыре путевки в финальную часть турнира разыграют 16 команд из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), это 12 сборных, занявших вторые места в отборочном турнире, а также 4 команды, завоевавшие такую возможность по итогам Лиги наций.
Европейские сборные разделены на четыре пути — A, B, C и D. В пути А в полуфиналах сыграют сборные Уэльса и Боснии и Герцеговины, в другой паре встретятся команды Италии и Северной Ирландии. В пути B состоятся матчи Украина — Швеция и Польша — Албания, в С — Словакия — Косово, Турция — Румыния, в D — Дания — Северная Македония, Чехия — Ирландия.
Все матчи полуфиналов европейской квалификации, за исключением игры сборных Турции и Румынии (20:00 мск), начнутся в 22:45 мск. Победители полуфиналов разыграют путевку на чемпионат мира 31 марта. Если основное время матчей завершится вничью, то команды проведут два дополнительных тайма, а после этого при необходимости — серию пенальти.
Самым неожиданным результатом окончательного отборочного турнира в Европе может стать поражение сборной Италии. Итальянцы уже пропустили два последних розыгрыша мирового первенства, проиграв именно в стыковых матчах (сборной Швеции — в 2017 году, и команде Северной Македонии — в 2022 году).
Сейчас подопечные Дженнаро Гаттузо для квалификации на главный турнир четырехлетия должны одержать победы в двух стыковых матчах.
В декабре прошла жеребьевка группового этапа чемпионата мира. Победитель пути А отправится в группу B, где выступят сборные Канады, Катара и Швейцарии. Из пути B сильнейший отправится в квартет F к командам Нидерландов, Японии и Туниса. Победитель пути С пополнит группу D, где также выступят сборные США, Парагвая и Австралии. Из пути D сильнейший отправится в квартет А — к сборным Мексики, ЮАР и Южной Кореи.
Межконтинентальный отбор
Также определятся две путевки по итогам межконтинентального отбора на чемпионат мира. В ночь на 27 марта пройдут два полуфинала Боливия — Суринам и Новая Каледония — Ямайка. Сильнейшие из этих пар сыграют в финале квалификации. Победитель первой пары сыграет за путевку на мундиаль с командой Ирака, сильнейший из второй пары встретится в финале с командой Демократической Республики Конго. Эти встречи пройдут в ночь на 1 апреля.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые турнир состоится с участием 48 команд в финальной части.
Автор: Роман Шлуинский