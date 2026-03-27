Сборная Косова победила Словакию в полуфинале стыков чемпионата мира

Игра проходила в Братиславе.
У гостей голы забили игрок «Рубина» Велдин Ходжа, Фисник Асллани, Флорент Муслия и Крешник Хайризи. У хозяев отличились Мартин Вальент, Лукаш Гараслин и Давид Стрелец.
Косово за выход на чемпионат мира-2026 сыграет с Турцией. Матч пройдет 31 марта. Словакия потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Полуфиналы
26.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Тегельне поле
Главные тренеры
Франческо Кальцона
Франко Фода
Голы
Словакия
Мартин Вальент
(Лукаш Гараслин)
6′
Лукаш Гараслин
45′
Давид Стрелец
(Давид Ганцко)
90+4′
Косово
Велдин Ходжа
(Мергим Войвода)
21′
Фисник Асллани
(Мергим Войвода)
47′
Флорент Муслия
60′
Крешник Хайризи
72′
Составы команд
Словакия
1
Мартин Дубравка
4
Мартин Вальент
90+5′
5
Адам Оберт
3
Денис Вавро
89′
16
Давид Ганцко
15
Давид Стрелец
22
Станислав Лоботка
21
Матуш Беро
90′
9
Самуэль Мраз
8
Ондрей Дуда
83′
10
Ласло Бенеш
18
Лео Сауэр
45′
7
Томаш Суслов
17
Лукаш Гараслин
83′
11
Любомир Тупта
Косово
1
Ариянет Мурич
15
Мергим Войвода
19
Дион Галлапени
13
Крешник Хайризи
14′
6
Эльвис Реджбечай
5
Лумбард Деллова
25′
21
Альбиан Хайдари
20
Велдин Ходжа
51′
90′
2
Флоран Хадергьонай
8
Флорент Муслия
90′
22
Линдон Эмерлаху
11
Фисник Асллани
73′
23
Батон Забергья
18
Ведат Муричи
90′
9
Альбион Ррахмани
Статистика
Словакия
Косово
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
20
9
Удары в створ
8
5
Угловые
7
3
Фолы
14
16
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти