Польша выбила Албанию из отбора на ЧМ, Шиманьски отдал два голевых паса

Встреча прошла в Варшаве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе победителей по голу забили Роберт Левандовски и Петр Зелиньски, а Себастьян Шиманьски отдал два голевых паса.
В еще одном матче игрового дня сборная Дании разгромила Северную Македонию со счетом 4:0 благодаря дублю Густава Исаксена из «Лацио».
В финальном раунде стыковых матчей Польша встретится со Швецией, а Дания встретится с победителем игры между Чехией и Ирландией.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Полуфиналы
26.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Национальный
Главные тренеры
Ян Урбан
Силвинью
Голы
Польша
Роберт Левандовски
(Себастьян Шиманьски)
63′
Петр Зелиньски
(Себастьян Шиманьски)
73′
Албания
Арбер Ходжа
42′
Составы команд
Польша
1
Камиль Грабара
14
Якуб Кивер
5
Ян Беднарек
2
Мэтти Кэш
19
Михал Скурась
20
Себастьян Шиманьски
4
Томаш Кендзера
62′
7
Кароль Свидерски
90+4′
9
Роберт Левандовски
87′
90′
15
Аркадиуш Пырка
17
Филип Розга
46′
21
Оскар Петушевски
13
Якуб Каминьски
90′
6
Бартош Слиш
10
Петр Зелиньски
81′
8
Якуб Модер
Албания
1
Томас Стракоша
4
Эльсеид Хюсай
79′
3
Марио Митай
34′
11
Мюрто Узуни
6
Берат Джимсити
16
Юльян Шеху
8
Кристьян Аслани
88′
21
Арбер Ходжа
68′
19
Ставрос Пилиос
14
Казим Лячи
82′
17
Эрнест Мучи
10
Недим Байрами
68′
22
Армандо Бройя
5
Арлинд Айети
18′
18
Ардиан Исмайли
Статистика
Польша
Албания
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
4
2
Угловые
6
2
Фолы
20
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти