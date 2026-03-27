Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
1.05
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Чехия
2
:
Ирландия
2
Все коэффициенты
П1
24.00
X
1.04
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
П1
X
П2

Польша выбила Албанию из отбора на ЧМ, Шиманьски отдал два голевых паса

Сборная Польши выиграла у Албании в стыковом матче отбора на ЧМ-2026.

Источник: Sport24

Встреча прошла в Варшаве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей по голу забили Роберт Левандовски и Петр Зелиньски, а Себастьян Шиманьски отдал два голевых паса.

В еще одном матче игрового дня сборная Дании разгромила Северную Македонию со счетом 4:0 благодаря дублю Густава Исаксена из «Лацио».

В финальном раунде стыковых матчей Польша встретится со Швецией, а Дания встретится с победителем игры между Чехией и Ирландией.

Польша
2:1
Первый тайм: 0:1
Албания
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Полуфиналы
26.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Национальный
Главные тренеры
Ян Урбан
Силвинью
Голы
Польша
Роберт Левандовски
(Себастьян Шиманьски)
63′
Петр Зелиньски
(Себастьян Шиманьски)
73′
Албания
Арбер Ходжа
42′
Составы команд
Польша
1
Камиль Грабара
14
Якуб Кивер
5
Ян Беднарек
2
Мэтти Кэш
19
Михал Скурась
20
Себастьян Шиманьски
4
Томаш Кендзера
62′
7
Кароль Свидерски
90+4′
9
Роберт Левандовски
87′
90′
15
Аркадиуш Пырка
17
Филип Розга
46′
21
Оскар Петушевски
13
Якуб Каминьски
90′
6
Бартош Слиш
10
Петр Зелиньски
81′
8
Якуб Модер
Албания
1
Томас Стракоша
4
Эльсеид Хюсай
79′
3
Марио Митай
34′
11
Мюрто Узуни
6
Берат Джимсити
16
Юльян Шеху
8
Кристьян Аслани
88′
21
Арбер Ходжа
68′
19
Ставрос Пилиос
14
Казим Лячи
82′
17
Эрнест Мучи
10
Недим Байрами
68′
22
Армандо Бройя
5
Арлинд Айети
18′
18
Ардиан Исмайли
Статистика
Польша
Албания
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
4
2
Угловые
6
2
Фолы
20
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
