Сборная Италии вышла в финал стыкового раунда чемпионата мира по футболу

Сборная Италии обыграла команду из Северной Ирландии в полуфинале стыкового раунда чемпионата мира 2026 года и вышла в финал.
В матче ½ финала стыкового раунда итальянцы обыграли Северную Ирландию со счетом 2:0.
У победителей отличились Сандро Тонали (56-я минута) и Мойзе Кин (80).
Победа в полуфинале еще не гарантирует сборной Италии участие в чемпионате мира. В финале пути А 31 марта итальянцам предстоит встретиться с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.
Национальная команда Италии пропустила последние два чемпионата мира в России и Катаре. Оба раза сборная проигрывала в стыковых раундах. На турнир 2018 года итальянцы не смогли отобраться из-за проигрыша Швеции (0:1), а в 2022 году команда проиграла сборной Северной Македонии (0:1).
На счету сборной Италии четыре победы на чемпионатах мира, такое же количество титулов у Германии. Лидером с пятью победами идет сборная Бразилии.
В стыковом раунде играют 16 команд (12 команд, занявших в группах второе место и четыре команды из Лиги наций УЕФА на основании рейтинга), поделенные на четыре группы, в рамках которых сыграют мини-турниры из двух одноматчевых раундов в формате плей-офф (полуфиналы и финал). Победители финала квалифицируются на ЧМ.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике.
Турнир впервые пройдет с участием рекордных 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи турнирах с 1998 года.
Дженнаро Гаттузо
Майкл О`Нилл
Сандро Тонали
56′
Мойзе Кин
(Сандро Тонали)
80′
1
Джанлуиджи Доннарумма
23
Джанлука Манчини
13
Риккардо Калафьори
3
Федерико Димарко
5
Мануэль Локателли
18
Николо Барелла
8
Сандро Тонали
11
Мойзе Кин
21
Алессандро Бастони
58′
63′
19
Федерико Гатти
7
Маттео Политано
84′
2
Марко Палестра
9
Матео Ретеги
63′
15
Франческо Эспозито
23
Принс Чарльз
17
Патрик Макнэйр
15
Джастин Девенни
5
Трай Хьюм
13
Руайри Макконвилл
19
Ши Чарльз
7
Итан Гэлбрейт
2
Терри Девлин
68′
11
Пол Смит
20
Броди Спенсер
79′
21
Джош Магеннис
14
Исаак Прайс
83′
8
Каллум Маршалл
10
Джейми Донли
79′
18
Джейми Рид
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
