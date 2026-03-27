Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
1.05
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Чехия
2
:
Ирландия
2
Все коэффициенты
П1
24.00
X
1.04
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
П1
X
П2

Сборная Италии вышла в финал стыкового раунда чемпионата мира по футболу

Матч полуфинала стыкового раунда против Северной Ирландии закончился со счетом 2:0.

Источник: Getty Images

Сборная Италии обыграла команду из Северной Ирландии в полуфинале стыкового раунда чемпионата мира 2026 года и вышла в финал.

В матче ½ финала стыкового раунда итальянцы обыграли Северную Ирландию со счетом 2:0.

У победителей отличились Сандро Тонали (56-я минута) и Мойзе Кин (80).

Победа в полуфинале еще не гарантирует сборной Италии участие в чемпионате мира. В финале пути А 31 марта итальянцам предстоит встретиться с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.

Национальная команда Италии пропустила последние два чемпионата мира в России и Катаре. Оба раза сборная проигрывала в стыковых раундах. На турнир 2018 года итальянцы не смогли отобраться из-за проигрыша Швеции (0:1), а в 2022 году команда проиграла сборной Северной Македонии (0:1).

На счету сборной Италии четыре победы на чемпионатах мира, такое же количество титулов у Германии. Лидером с пятью победами идет сборная Бразилии.

В стыковом раунде играют 16 команд (12 команд, занявших в группах второе место и четыре команды из Лиги наций УЕФА на основании рейтинга), поделенные на четыре группы, в рамках которых сыграют мини-турниры из двух одноматчевых раундов в формате плей-офф (полуфиналы и финал). Победители финала квалифицируются на ЧМ.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике.

Турнир впервые пройдет с участием рекордных 48 команд — на 16 больше, чем на предыдущих семи турнирах с 1998 года.

Италия
2:0
Первый тайм: 0:0
Северная Ирландия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Полуфиналы
26.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Атлети Адзурри д’Италия
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо
Майкл О`Нилл
Голы
Италия
Сандро Тонали
56′
Мойзе Кин
(Сандро Тонали)
80′
Составы команд
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
23
Джанлука Манчини
13
Риккардо Калафьори
3
Федерико Димарко
5
Мануэль Локателли
18
Николо Барелла
8
Сандро Тонали
11
Мойзе Кин
21
Алессандро Бастони
58′
63′
19
Федерико Гатти
7
Маттео Политано
84′
2
Марко Палестра
9
Матео Ретеги
63′
15
Франческо Эспозито
Северная Ирландия
23
Принс Чарльз
17
Патрик Макнэйр
15
Джастин Девенни
5
Трай Хьюм
13
Руайри Макконвилл
19
Ши Чарльз
7
Итан Гэлбрейт
2
Терри Девлин
68′
11
Пол Смит
20
Броди Спенсер
79′
21
Джош Магеннис
14
Исаак Прайс
83′
8
Каллум Маршалл
10
Джейми Донли
79′
18
Джейми Рид
Статистика
Италия
Северная Ирландия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
8
1
Угловые
12
3
Фолы
11
8
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти