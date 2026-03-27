Сборная Швеции не пустила украинцев на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сборная Швеции по футболу обыграла команду Украины в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча пути В прошла в испанской Валенсии и завершилась победой шведов со счетом 3:1. В составе победителей хет-триком отметился Виктор Дьёкереш (6, 51, 73-я минуты), забивший свой третий мяч с пенальти. У украинцев отличился Матвей Пономаренко (90).
Сборная Украины в последний раз выступала на чемпионате мира в 2006 году. Тогда украинцы дошли до ¼ финала турнира, уступив итальянцам (0:3).
В финальном матче «стыков» за выход на чемпионат мира шведы 31 марта примут в Сольне (Швеция) сборную Польши, которая в параллельном матче обыграла команду Албании (2:1).
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Сергей Ребров
Грэм Поттер
79896
90′
Виктор Дьекереш
(Беньямин Нюгрен)
6′
Виктор Дьекереш
(Кристоффер Нордфельдт)
51′
Виктор Дьекереш
73′
12
Анатолий Трубин
71′
22
Александр Тымчик
56′
16
Виталий Миколенко
15
Виктор Цыганков
13
Илья Забарный
5
Валерий Бондарь
20
Александр Зубков
60′
14
Олег Очеретько
19
Владислав Ванат
60′
7
Алексей Гуцуляк
21
Иван Калюжный
60′
9
Роман Яремчук
18
Егор Ярмолюк
85′
10
Николай Шапаренко
17
Георгий Судаков
77′
11
Матвей Пономаренко
23
Кристоффер Нордфельдт
75′
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
6
Херман Юханссон
17
Виктор Дьекереш
16
Йеспер Чельстрем
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
37′
15
Карл Старфельт
5
Габриэль Гудмундссон
77′
8
Даниэль Свенссон
18
Ясин Айяри
77′
7
Лукас Бергвалль
11
Энтони Эланга
90′
19
Маттиас Сванберг
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти