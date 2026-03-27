Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Чехия
2
:
Ирландия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
Сборная Швеции не пустила украинцев на чемпионат мира по футболу

Сборная Украины проиграла шведам и выбыла из квалификации ЧМ по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сборная Швеции по футболу обыграла команду Украины в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Встреча пути В прошла в испанской Валенсии и завершилась победой шведов со счетом 3:1. В составе победителей хет-триком отметился Виктор Дьёкереш (6, 51, 73-я минуты), забивший свой третий мяч с пенальти. У украинцев отличился Матвей Пономаренко (90).

Сборная Украины в последний раз выступала на чемпионате мира в 2006 году. Тогда украинцы дошли до ¼ финала турнира, уступив итальянцам (0:3).

В финальном матче «стыков» за выход на чемпионат мира шведы 31 марта примут в Сольне (Швеция) сборную Польши, которая в параллельном матче обыграла команду Албании (2:1).

Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

Украина
1:3
Первый тайм: 0:1
Швеция
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Полуфиналы
26.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Сьюдад де Валенсия
Главные тренеры
Сергей Ребров
Грэм Поттер
Голы
Украина
79896
90′
Швеция
Виктор Дьекереш
(Беньямин Нюгрен)
6′
Виктор Дьекереш
(Кристоффер Нордфельдт)
51′
Виктор Дьекереш
73′
Составы команд
Украина
12
Анатолий Трубин
71′
22
Александр Тымчик
56′
16
Виталий Миколенко
15
Виктор Цыганков
13
Илья Забарный
5
Валерий Бондарь
20
Александр Зубков
60′
14
Олег Очеретько
19
Владислав Ванат
60′
7
Алексей Гуцуляк
21
Иван Калюжный
60′
9
Роман Яремчук
18
Егор Ярмолюк
85′
10
Николай Шапаренко
17
Георгий Судаков
77′
11
Матвей Пономаренко
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
75′
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
6
Херман Юханссон
17
Виктор Дьекереш
16
Йеспер Чельстрем
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
37′
15
Карл Старфельт
5
Габриэль Гудмундссон
77′
8
Даниэль Свенссон
18
Ясин Айяри
77′
7
Лукас Бергвалль
11
Энтони Эланга
90′
19
Маттиас Сванберг
Статистика
Украина
Швеция
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
4
4
Угловые
9
3
Фолы
12
10
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
