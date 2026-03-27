Крах Украины, героизм поляков, Италия кое-как ползет на чемпионат мира: обзор и расклады стыковых матчей

26 марта прошли полуфиналы стыковых матчей чемпионата мира. Состоялось восемь матчей, победители которых сойдутся в финалах и определят последних участников ЧМ-2026 от Европы.
Гол: Ферди Кадыоглу.
Хозяева владели солидным преимуществом, но забили лишь один мяч — на 53-й минуте левый защитник «Брайтона» Кадыоглу ворвался в чужую штрафную и с близкого расстояния пробил Йонуца Раду. Спродюсировал гол Арда Гюлер. Полузащитник «Реала» практически из центра поля вырезал фантастический пас на забившего партнера.
Больше турки не забили, хотя нанесли 16 ударов, а Кенан Йылдыз даже попал в каркас. У Румынии практически не было шансов у чужих ворот: за 90 минут гости ни разу не пробили в створ. Самый явный момент — выстрел в штангу Николае Станчу на 76-й минуте.
Голы: Трой Пэррот, Матей Коварж (автогол) — Патрик Шик, Ладислав Крейчи.
Команды устроили перестрелку в середине первого тайма, забив трижды за восемь минут. Сначала с пенальти отличился герой ирландской сборной Трой Пэррот: форвард вытащил команду в стыки голами Португалии (2:0) и Венгрии (3:2) в последних турах группового этапа. На 19-й минуте он отличился с пенальти.
На 23-й Ирландия удвоила преимущество после углового — мяч залетел за линию ворот от голкипера чехов Матея Коваржа. Чехия сократила отставание на 27-й минуте — Патрик Шик уверенно реализовал пенальти, пробив в девятку.
Во втором тайме команды стали более осторожными. На 53-й минуте ирландцы попали в штангу, после чего моменты стали появляться реже. Уже на 86-й минуте Чехия неожиданно сравняла счет: заработавший в первом тайме пенальти Ладислав Крейчи головой замкнул подачу с углового.
В дополнительном времени команды не рисковали и дошли до серии пенальти. Главный герой перестрелки — вратарь чехов Коварж. Голкипер съел два последних удара ирландцев в серии и вывел Чехию в финал стыков.
Голы: Мартин Вальент, Лукаш Гараслин, Давид Стрелец — Велдин Ходжа, Фисник Аслани, Флоран Муслия, Крешник Хайризи.
Самый яркий матч игрового дня. Команды обменялись голами уже в первые 21 минуту, причем Словакия открыла счет на шестой. У косоваров же отличился полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа — впервые в карьере забил за сборную.
Под конец первого тайма словаки вышли вперед, но после перерыва блистали уже гости. На 47-й минуте косовары сравняли счет, а далее забили еще два мяча, практически приговорив интригу. На 82-й минуте Словакия создала неплохой шанс, попав в перекладину после углового. Сократить отставание удалось только в компенсированное время, сравнять счет словаки не успели.
Голы: Роберт Левандовски, Петр Зелиньски — Арбер Ходжа.
Равный первый тайм закончился неожиданным голом албанцев. Защитник хозяев Ян Беднарек ошибся, прерывая заброс на убегающего к штрафной Арбера Ходжу, и подарил албанцу выход один на один. Ходжа обвел вратаря поляков и отправил мяч в пустые ворота. При этом до перерыва команды были равны по ударам (пять — пять) и владению мячом.
Во второй половине Польша выглядела заметно лучше: отошла от схемы в пять защитников и начала действовать гораздо агрессивнее. После перерыва поляки нанесли 10 ударов, а сравняли счет на 63-й минуте. Роберт Левандовски вернул команде надежду, замкнув подачу Себастьяна Шиманьского с углового. Через 10 минут бывший полузащитник «Динамо» отдал еще один ассист, а Петр Зелиньски эффектным лонгшотом принес Польше волевую победу.
Голы: Сандро Тонали, Мойзе Кин.
Италия не допустила позора и как минимум прошла в финал стыковых матчей, оказавшись в одном шаге от чемпионата мира. Команда Дженнаро Гаттузо вскрыла Северную Ирландию только после перерыва — на 56-й минуте Тонали эффектным ударом из-за штрафной вывел итальянцев вперед. Гол полузащитника «Ньюкасла» снял напряжение с партнеров, которые стали чаще убегать в атаки на пространстве.
На 80-й минуте Кин приговорил североирландцев аккуратным ударом из штрафной — мяч залетел в сетку от штанги. До этого форвард имел еще несколько хороших моментов, но ничего не реализовал. Северная Ирландия практически ничего не создала у ворот соперника: за 90 минут лишь раз пробила в створ.
Голы: Матвей Пономаренко — Виктор Дьекереш (3).
Дьекереш хет-триком лишил Украину шансов на чемпионат мира. Форвард «Арсенала» открыл счет уже на шестой минуте, из вратарской замкнув прострел партнера. Больше в первом тайме голов не было, после перерыва Дьекереш вонзил еще два (один с пенальти). Оба раза шведы создали голы из ошибок Украины, терявшей мяч.
Украинцы имели солидное территориальное преимущество (68% владения мячом), но отличились только в самом конце матча — на 90-й минуте вышедший на замену Пономаренко забил головой с близкого расстояния.
Голы: Дэниел Джеймс — Эдин Джеко.
Валлийцы давили большую часть игры и создали несколько жирных шансов. Первый же удар хозяев пришелся в каркас — постарался Харри Уилсон, проведший шикарный матч. Харри нанес семь ударов и выдал один пас под удар, но отличился у Уэльса Джеймс. На 51-й минуте вингер «Лидса» ускакал в отрыв и из-за штрафной прошил вратаря Боснии, который потерял позицию и поскользнулся в момент удара Джеймса.
Игра катилась к победе Уэльса, но на 86-й минуте ветеран Джеко сравнял счет — забил головой после углового. В овертайме команды продолжили играть ярко и создавали острые моменты. Несмотря на несколько отличных возможностей, игра докатилась до серии пенальти.
Хозяева плохо пробили 11-метровые — Бреннан Джонсон и Неко Уильямс не переиграли Николу Василя. А голкипер Боснии реабилитировался за ошибку при пропущенном мяче.
Голы: Миккель Дамсгор, Густав Исаксен, Кристиан Нергор.
Датчане с самого начала игры владели огромным преимуществом, но долгое время не могли вскрыть соперника. Команда Брайана Римера нанесла в первом тайме 12 ударов и набрала 72% владения мячом. Солидное превосходство превратилось в голы только после перерыва.
На 49-й минуте Дамсгор ударом в пустые ворота завершил изящную комбинацию Дании. А через 10 минут Исаксен выстрелил дуплетом: с разницей в несколько десятков секунд приговорил Северную Македонию и довел счет до крупного. Финальный штрих разгрома — шикарный навес Кристиана Эриксена с углового. Полузащитник едва не положил сухой лист, но Нергор украл гол, отправив мяч головой в сетку уже с линии ворот.
Когда пройдут финалы стыков
Финальные матчи состоятся 31 марта, в этот день определятся четыре команды, которые поедут на чемпионат мира. По итогам полуфиналов сформировались следующие пары:
- Чехия — Дания
- Косово — Турция
- Босния и Герцеговина — Италия
- Швеция — Польша
Сам чемпионат мира впервые в истории пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. Также на нем будет участвовать 48 команд. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.