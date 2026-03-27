ФИФА напомнила болельщикам о серии пенальти Россия — Испания на ЧМ-2018

ФИФА опубликовала видео серии пенальти между Россией и Испанией на ЧМ-2018.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Официальный YouTube-канал Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовал видеозапись серии пенальти между сборными России и Испании на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.

1 июля 2018 года сборная России обыграла команду Испании в матче ⅛ финала чемпионата мира. На 10-й минуте счет был открыт после автогола Сергея Игнашевича, на 41-й минуте встречи его сравнял Артем Дзюба с пенальти. В оставшееся время встречи и дополнительном времени команды не отметились забитыми голами. В серии послематчевых пенальти победу одержала сборная России со счетом 4:3, команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионатов мира. Игроком матча был признан голкипер сборной России Игорь Акинфеев, который отразил два удара в послематчевых пенальти.

ФИФА опубликовала видео с серией пенальти, сопроводив его следующим описанием: «Хозяева турнира россияне и вратарь Игорь Акинфеев встретились с чемпионами 2010 года в напряженной серии послематчевых пенальти на чемпионате мира по футболу 2018 года».

В комментариях под опубликованным видеороликом зарубежные пользователи выразили восхищение игрой сборной России, некоторые отметили, что российской команды не хватает на международных турнирах.

«Нам не хватает России на чемпионате мира по футболу», — написал один из зрителей. «Однажды Россия вернется на чемпионат мира по футболу. Надеюсь, это произойдет в 2030 году», — прокомментировал серию еще один болельщик. «Акинфеев — абсолютное величие», «Верните Россию на чемпионаты мира», «Я помню, как у меня отвисла челюсть, когда Акинфеев отразил решающий пенальти. Это было просто невероятно», — отметили другие пользователи.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. На данный момент сборная России располагается на 36-м месте в рейтинге ФИФА.

