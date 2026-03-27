Сборную Украины ограбили перед стыковым матчем ЧМ в Испании, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сборную Украины по футболу ограбили перед полуфиналом стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Швеции, сообщает The Sun.
В пятницу в Валенсии сборная Украины уступила шведам со счетом 1:3 и завершила участие в квалификации на чемпионат мира. По данным The Sun, неизвестные лица проникли в номера украинской команды в отеле в городе Бенидорм, где спортсмены готовились к стыковому матчу. Отмечается, что у членов сборной украли часы и предметы роскоши на тысячи евро, а также наличные деньги.
Сборная Украины в последний раз выступала на чемпионате мира в 2006 году. Тогда украинцы дошли до ¼ финала турнира, уступив итальянцам (0:3). Чемпионат мира 2026 года по футболу пройдет на территории США, Мексики и Канады с 11 июня по 19 июля.
Сергей Ребров
Грэм Поттер
Матвей Пономаренко
90′
Виктор Дьекереш
(Беньямин Нюгрен)
6′
Виктор Дьекереш
(Кристоффер Нордфельдт)
51′
Виктор Дьекереш
73′
12
Анатолий Трубин
71′
22
Александр Тымчик
56′
16
Виталий Миколенко
15
Виктор Цыганков
13
Илья Забарный
5
Валерий Бондарь
20
Александр Зубков
60′
14
Олег Очеретько
19
Владислав Ванат
60′
7
Алексей Гуцуляк
21
Иван Калюжный
60′
9
Роман Яремчук
18
Егор Ярмолюк
85′
10
Николай Шапаренко
17
Георгий Судаков
77′
11
Матвей Пономаренко
23
Кристоффер Нордфельдт
75′
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
6
Херман Юханссон
17
Виктор Дьекереш
16
Йеспер Чельстрем
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
37′
15
Карл Старфельт
5
Габриэль Гудмундссон
77′
8
Даниэль Свенссон
18
Ясин Айяри
77′
7
Лукас Бергвалль
11
Энтони Эланга
90′
19
Маттиас Сванберг
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
