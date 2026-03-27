Сборную Украины ограбили перед стыковым матчем ЧМ в Испании, пишут СМИ

В пятницу в Валенсии сборная Украины уступила шведам со счетом 1:3 и завершила участие в квалификации на чемпионат мира. По данным The Sun, неизвестные лица проникли в номера украинской команды в отеле в городе Бенидорм, где спортсмены готовились к стыковому матчу. Отмечается, что у членов сборной украли часы и предметы роскоши на тысячи евро, а также наличные деньги.