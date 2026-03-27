Хоккей
Футбол. Первая лига
28.03
Енисей
:
Уфа
П1
2.13
X
3.18
П2
3.76
Футбол. Первая лига
28.03
Волга
:
Спартак Кс
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
28.03
Нефтехимик
:
Шинник
П1
2.21
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Первая лига
28.03
Факел
:
КАМАЗ
П1
1.74
X
3.48
П2
5.36
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Сборную Украины ограбили перед стыковым матчем ЧМ в Испании, пишут СМИ

The Sun: сборную Украины ограбили на тысячи евро перед матчем ЧМ в Испании.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сборную Украины по футболу ограбили перед полуфиналом стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Швеции, сообщает The Sun.

В пятницу в Валенсии сборная Украины уступила шведам со счетом 1:3 и завершила участие в квалификации на чемпионат мира. По данным The Sun, неизвестные лица проникли в номера украинской команды в отеле в городе Бенидорм, где спортсмены готовились к стыковому матчу. Отмечается, что у членов сборной украли часы и предметы роскоши на тысячи евро, а также наличные деньги.

Сборная Украины в последний раз выступала на чемпионате мира в 2006 году. Тогда украинцы дошли до ¼ финала турнира, уступив итальянцам (0:3). Чемпионат мира 2026 года по футболу пройдет на территории США, Мексики и Канады с 11 июня по 19 июля.

Украина
1:3
Первый тайм: 0:1
Швеция
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Полуфиналы
26.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Сьюдад де Валенсия
Главные тренеры
Сергей Ребров
Грэм Поттер
Голы
Украина
Матвей Пономаренко
90′
Швеция
Виктор Дьекереш
(Беньямин Нюгрен)
6′
Виктор Дьекереш
(Кристоффер Нордфельдт)
51′
Виктор Дьекереш
73′
Составы команд
Украина
12
Анатолий Трубин
71′
22
Александр Тымчик
56′
16
Виталий Миколенко
15
Виктор Цыганков
13
Илья Забарный
5
Валерий Бондарь
20
Александр Зубков
60′
14
Олег Очеретько
19
Владислав Ванат
60′
7
Алексей Гуцуляк
21
Иван Калюжный
60′
9
Роман Яремчук
18
Егор Ярмолюк
85′
10
Николай Шапаренко
17
Георгий Судаков
77′
11
Матвей Пономаренко
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
75′
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
6
Херман Юханссон
17
Виктор Дьекереш
16
Йеспер Чельстрем
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
37′
15
Карл Старфельт
5
Габриэль Гудмундссон
77′
8
Даниэль Свенссон
18
Ясин Айяри
77′
7
Лукас Бергвалль
11
Энтони Эланга
90′
19
Маттиас Сванберг
Статистика
Украина
Швеция
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
4
4
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
3
Фолы
12
10
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти