Политано: «Италия заслуживает выйти на чемпионат мира. Уверен, мы добьем успеха в матче с Боснией»

В полуфинале стыков итальянцы обыграли Северную Ирландию (2:0), а боснийцы по пенальти победили Уэльс (1:1, 4:2).
«Для нас было крайне важно сбросить с плеч груз, что давил на нас во время матча. Присутствовал страх, в первом тайме мы “видели призраков”. Но все изменилось, когда мы открыли счет.
Мы в хорошей форме. Мы сохраняем спокойствием и понимаем, что стоит на кону. Особенно это касается меня и некоторых других игроков, которые уже не молоды. Это последний шанс [сыграть на чемпионате мира], и мы очень хотим им воспользоваться.
Что нужно сделать Италии, чтобы обыграть Боснию? Уверенно войти в игру с первой минуты, не поддаваясь влиянию соперника или окружающей обстановки. Мы должны думать о том, как показать максимум и сделать свою работу.
Мы ощущаем это давление уже как несколько месяцев. Мы заслуживаем поехать на чемпионат мира, но должны доказать это на поле, выложившись на все сто. Я уверен, что мы добьемся успеха", — сказал Политано в интервью Vivo Azzurro TV.
Матч Босния и Герцеговина — Италия состоится 31 марта в боснийской Зенице.