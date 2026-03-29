Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
30.03
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
Политано: «Италия заслуживает выйти на чемпионат мира. Уверен, мы добьем успеха в матче с Боснией»

Вингер «Наполи» и сборной Италии Маттео Политано поделился ожиданиями от предстоящего стыкового матча с Боснией и Герцеговиной за выход в финальную часть ЧМ-2026.

Источник: Sport24

В полуфинале стыков итальянцы обыграли Северную Ирландию (2:0), а боснийцы по пенальти победили Уэльс (1:1, 4:2).

«Для нас было крайне важно сбросить с плеч груз, что давил на нас во время матча. Присутствовал страх, в первом тайме мы “видели призраков”. Но все изменилось, когда мы открыли счет.

Мы в хорошей форме. Мы сохраняем спокойствием и понимаем, что стоит на кону. Особенно это касается меня и некоторых других игроков, которые уже не молоды. Это последний шанс [сыграть на чемпионате мира], и мы очень хотим им воспользоваться.

Что нужно сделать Италии, чтобы обыграть Боснию? Уверенно войти в игру с первой минуты, не поддаваясь влиянию соперника или окружающей обстановки. Мы должны думать о том, как показать максимум и сделать свою работу.

Мы ощущаем это давление уже как несколько месяцев. Мы заслуживаем поехать на чемпионат мира, но должны доказать это на поле, выложившись на все сто. Я уверен, что мы добьемся успеха", — сказал Политано в интервью Vivo Azzurro TV.

Матч Босния и Герцеговина — Италия состоится 31 марта в боснийской Зенице.

Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Босния и Герцеговина
:
Италия
