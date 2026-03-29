Футбол. Первая лига
30.03
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
Эндрик: «Раньше не верил, что попаду на ЧМ, но благодаря Богу это возможно»

Нападающий «Лиона» Эндрик высказался о своих шансах на попадание на чемпионат мира 2026 года.

"Раньше я не верил, что смогу попасть на чемпионат мира, но благодаря Богу это возможно. Я сделаю все, что в моих силах, и буду жить сегодняшним днем.

Мне нужно хорошо тренироваться в «Лионе», следовать своей программе физической подготовки, оставаться здоровым и показывать хорошие результаты в матчах.

Если на то будет воля Божья, я буду на чемпионате мира в июне", — приводит слова Эндрика FourFourTwo.

Отметим, что 19-летний Эндрик в зимнее трансферное окно перешел в «Лион» из «Реала» на правах аренды до конца сезона. Он дебютировал за французский клуб 11 января. В девяти матчах Лиги 1 бразилец забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

За национальную команду Эндрик сыграл в 14 матчах и отметился тремя забитыми мячами.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля, а Бразилия на групповом этапе встретится с Марокко, Гаити и Шотландией.