Эндрик: «Раньше не верил, что попаду на ЧМ, но благодаря Богу это возможно»

"Раньше я не верил, что смогу попасть на чемпионат мира, но благодаря Богу это возможно. Я сделаю все, что в моих силах, и буду жить сегодняшним днем.
Мне нужно хорошо тренироваться в «Лионе», следовать своей программе физической подготовки, оставаться здоровым и показывать хорошие результаты в матчах.
Если на то будет воля Божья, я буду на чемпионате мира в июне", — приводит слова Эндрика FourFourTwo.
Отметим, что 19-летний Эндрик в зимнее трансферное окно перешел в «Лион» из «Реала» на правах аренды до конца сезона. Он дебютировал за французский клуб 11 января. В девяти матчах Лиги 1 бразилец забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
За национальную команду Эндрик сыграл в 14 матчах и отметился тремя забитыми мячами.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля, а Бразилия на групповом этапе встретится с Марокко, Гаити и Шотландией.