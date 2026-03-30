Луческу рассказал, из-за чего потерял сознание

«Сейчас я в порядке. Я очень сильно разозлился, когда начал анализировать матч с Турцией, хотя с тех пор уже прошло три дня. Из-за этого нервного напряжения мне стало плохо. Я почувствовал, что не могу нормально дышать. У меня не было остановки сердца, как некоторые писали. Это была фибрилляция. У меня такое уже было в период работы в “Брешии”. Тогда мне сказали, что если я сам не выйду из состояния фибрилляции, то на следующее утро мне сделают электрошок, но к утру мой пульс восстановился. Затем у меня было то же самое в конце прошлого года. Теперь снова. Завтра я пройду еще один комплекс обследований», — приводит слова Луческу Golazo.