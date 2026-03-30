Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.45
П2
4.50
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Луческу рассказал, из-за чего потерял сознание

Луческу рассказал, что потерял сознание во время анализа ошибок футболистов.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу, который ранее был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды, рассказал, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции.

Сборная Румынии 26 марта в Стамбуле со счетом 0:1 проиграла команде Турции в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Сейчас я в порядке. Я очень сильно разозлился, когда начал анализировать матч с Турцией, хотя с тех пор уже прошло три дня. Из-за этого нервного напряжения мне стало плохо. Я почувствовал, что не могу нормально дышать. У меня не было остановки сердца, как некоторые писали. Это была фибрилляция. У меня такое уже было в период работы в “Брешии”. Тогда мне сказали, что если я сам не выйду из состояния фибрилляции, то на следующее утро мне сделают электрошок, но к утру мой пульс восстановился. Затем у меня было то же самое в конце прошлого года. Теперь снова. Завтра я пройду еще один комплекс обследований», — приводит слова Луческу Golazo.

На 31 марта у румынской команды запланирована гостевая товарищеская встреча против словаков. 80-летний специалист заявил, что пропустит матч.

«Куда мне ехать? Кто позволит мне отправиться куда‑либо после всей этой суматохи? Надеюсь, ребята справятся без меня, хотя я не могу понять смысла такого матча и почему ФИФА так решила», — добавил Луческу.

Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Специалист один сезон работал в петербургском «Зените», с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами «Пиза», «Брешиа», «Реджана», «Интер», румынскими «Корвинулом» и «Рапидом», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем», донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Турция
1:0
Первый тайм: 0:0
Румыния
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Полуфиналы
26.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Tupras Stadyumu
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Мирча Луческу
Голы
Турция
Ферди Кадиоглу
(Арда Гюлер)
53′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
20
Ферди Кадиоглу
11
Кенан Йылдыз
7
Керем Актюркоглу
90+2′
4
Самет Акайдын
14
Абдюлкерим Бардакджы
16
Исмаил Юкшек
9
Барыш Йылмаз
78′
6
Оркун Кекчю
8
Арда Гюлер
90′
15
Озан Кабак
10
Хакан Чалханоглу
90′
17
Ирфан Кахветжи
90+2′
Румыния
1
Йонуц Раду
2
Андрей Рацю
11
Никушор Банку
20
Деннис Ман
3
Раду Дрэгушин
15
Андрей Буркэ
21
Влад Драгомир
18′
13
Валентин Михэйлэ
88′
8
Штефан Баярам
14
Янис Хаджи
71′
10
Николае Станчу
9
Даниэл Бырлиджа
88′
17
Давид Микулеску
18
Рэзван Марин
66′
19
Флорин Тэнасе
Статистика
Турция
Румыния
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
16
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
1
1
Угловые
9
3
Фолы
7
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
