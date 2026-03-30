Луческу рассказал, из-за чего потерял сознание

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу, который ранее был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды, рассказал, что потерял сознание из-за эмоций и нервного напряжения во время разбора с игроками матча против сборной Турции.
Сборная Румынии 26 марта в Стамбуле со счетом 0:1 проиграла команде Турции в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.
«Сейчас я в порядке. Я очень сильно разозлился, когда начал анализировать матч с Турцией, хотя с тех пор уже прошло три дня. Из-за этого нервного напряжения мне стало плохо. Я почувствовал, что не могу нормально дышать. У меня не было остановки сердца, как некоторые писали. Это была фибрилляция. У меня такое уже было в период работы в “Брешии”. Тогда мне сказали, что если я сам не выйду из состояния фибрилляции, то на следующее утро мне сделают электрошок, но к утру мой пульс восстановился. Затем у меня было то же самое в конце прошлого года. Теперь снова. Завтра я пройду еще один комплекс обследований», — приводит слова Луческу Golazo.
На 31 марта у румынской команды запланирована гостевая товарищеская встреча против словаков. 80-летний специалист заявил, что пропустит матч.
«Куда мне ехать? Кто позволит мне отправиться куда‑либо после всей этой суматохи? Надеюсь, ребята справятся без меня, хотя я не могу понять смысла такого матча и почему ФИФА так решила», — добавил Луческу.
Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Специалист один сезон работал в петербургском «Зените», с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами «Пиза», «Брешиа», «Реджана», «Интер», румынскими «Корвинулом» и «Рапидом», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем», донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
Винченцо Монтелла
Мирча Луческу
Ферди Кадиоглу
(Арда Гюлер)
53′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
20
Ферди Кадиоглу
11
Кенан Йылдыз
7
Керем Актюркоглу
90+2′
4
Самет Акайдын
14
Абдюлкерим Бардакджы
16
Исмаил Юкшек
9
Барыш Йылмаз
78′
6
Оркун Кекчю
8
Арда Гюлер
90′
15
Озан Кабак
10
Хакан Чалханоглу
90′
17
Ирфан Кахветжи
90+2′
1
Йонуц Раду
2
Андрей Рацю
11
Никушор Банку
20
Деннис Ман
3
Раду Дрэгушин
15
Андрей Буркэ
21
Влад Драгомир
18′
13
Валентин Михэйлэ
88′
8
Штефан Баярам
14
Янис Хаджи
71′
10
Николае Станчу
9
Даниэл Бырлиджа
88′
17
Давид Микулеску
18
Рэзван Марин
66′
19
Флорин Тэнасе
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
