Боснийцы обвинили Италию в шпионаже перед решающим матчем за выход на ЧМ-2026

Боснийские СМИ опубликовали фотографию мужчины в военном камуфляже, который снимал тренировку на телефон даже после окончания открытой для прессы части занятия. Это мгновенно вызвало обвинения в шпионаже в адрес итальянцев.
Выяснилось, что этот мужчина — итальянский солдат из состава EUFOR — миротворческой миссии Европейского союза Althea в Боснии. База EUFOR расположена в непосредственной близости от тренировочного поля в Бутмире.
Как пишет Corriere dello Sport со ссылкой на источники в оборонном ведомстве, военный не шпионил за соперником итальянцев, а просто остановился понаблюдать за тренировкой боснийских футболистов.
Тем не менее инцидент получил огромный резонанс — власти Боснии направят официальную жалобу в EUFOR.
Матч Босния и Герцеговина — Италия состоится сегодня на стадионе в Зенице. Начало — в 21:45 мск.