Ирак — в шаге от первого чемпионата мира за 40 лет. Если выйдет — сыграет в США, с которыми конфликтовал

Мексика занимает особое место в истории иракского футбола. Именно на чемпионате мира 1986 года сборная в первый и пока последний раз выступала в финальной стадии турнира. Тогда иракцы на групповом этапе уступили во всех матчах — хозяевам, Парагваю и Бельгии. Но у них есть и международные достижения — например, полуфинал Олимпиады-2004 и победа на Кубке Азии-2007.