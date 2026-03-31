Ирак — в шаге от первого чемпионата мира за 40 лет. Если выйдет — сыграет в США, с которыми конфликтовал

Что вы знаете об Ираке? Среднестатистический читатель ответит, что с этой страной у него ассоциируются военные конфликты. Более погруженные в историю и религию вспомнят, что Эдем, вероятнее всего, находился на территории современного Ирака. Но даже среди футбольных экспертов немногие смогут подробно рассказать о сборной этой страны.
И это большое упущение, ведь прямо сейчас Ирак близок к выходу на первый за 40 лет чемпионат мира. Однако путь к этой цели оказался крайне сложным: чтобы дойти до решающей стадии отбора, иракцам понадобилось 28 месяцев и 20 матчей.
21-я игра на этом пути станет важнейшей в новейшей футбольной истории сборной: в ночь на 1 апреля в мексиканском Монтеррее Ирак встретится с Боливией в финале межконтинентального стыкового раунда. Уже известно, что победитель займет место в группе I вместе со сборными Франции, Норвегии и Сенегала. Два из трех матчей пройдут на территории США, с которыми у Ирака был затяжной военный конфликт в начале века.
Если бы этот текст писала нейросеть, тут была бы фраза: «Встреча в Мексике будет не просто матчем, а настоящей футбольной битвой!» Но, я уверен, вы и без этих фраз понимаете важность игры. Ее дополнительно подчеркивает обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое напрямую влияет на подготовку команды.
Подготовка в тяжелых условиях
Обострение конфликта вокруг Ирана усложнило логистику сборной Ирака. Даже проведение матча какое-то время оставалось под вопросом. Главный тренер, австралиец Грэм Арнольд, допускал возможность переноса встречи на июнь. Причина заключалась в том, что большинство игроков выступают на родине и столкнулись с трудностями при выезде из страны из-за приостановки авиасообщения.
Президент Федерации футбола Ирака Аднан Дирджал направлял письмо главе ФИФА Джанни Инфантино, в котором подробно описал возникшие проблемы. Одним из возможных вариантов рассматривался 25-часовой автобусный переезд из Багдада в Стамбул. Впоследствии был утвержден иной маршрут: футболисты отправились по суше в Иорданию, а оттуда вылетели в Мексику.
Сам Арнольд на некоторое время оказался заблокирован в Дубае из-за сокращения авиарейсов на фоне угроз ракетных атак. Лишь на прошлой неделе специалист смог вылететь в Хорватию и продолжить путь к месту сбора команды. Но тренировочный сбор в Хьюстоне был отменен.
Дополнительные сложности возникли у сборной при оформлении мексиканских виз: из-за отсутствия посольства Мексики в Ираке документы игрокам и сотрудникам пришлось подавать через Саудовскую Аравию и Катар. Но МИД Мексики пошел навстречу и оказал команде необходимое содействие.
Исторический контекст
Мексика занимает особое место в истории иракского футбола. Именно на чемпионате мира 1986 года сборная в первый и пока последний раз выступала в финальной стадии турнира. Тогда иракцы на групповом этапе уступили во всех матчах — хозяевам, Парагваю и Бельгии. Но у них есть и международные достижения — например, полуфинал Олимпиады-2004 и победа на Кубке Азии-2007.
Теперь команда стремится к новым свершениям, и расширение состава участников ЧМ ей в этом способствует. На пути к межконтинентальному плей-офф Ирак победил в стыках Азии ОАЭ (3:2 по сумме двух матчей).
Состав
Около 60 процентов состава сборной — представители местного чемпионата. Значительная часть игроков выступает за багдадские «Аль-Шорта» и «Аль-Завраа», включая капитана Джалала Хассана и нападающего Аймена Хуссейна.
Есть и легионеры — форвард английского «Лутона» Али Аль-Хамади и игрок итальянской «Венеции» Марко Фарджи. В кипрском АЕК, который недавно играл в плей-офф Лиги конференций с «Кристал Пэлас», числится Юссеф Амин. Также в составе есть полузащитник Зидан Икбал, воспитанник «Манчестер Юнайтед», — сейчас он резервист в «Утрехте».
По данным Transfermarkt, самый дорогой игрок сборной оценивается примерно в 2 миллиона евро, а суммарная стоимость состава — около 20 миллионов. По европейским меркам команда выглядит скромно.
Расклады перед матчем
Если ориентироваться исключительно на рейтинг ФИФА, то Ирак — небольшой фаворит финала: команда Арнольда занимает 59-е место, а Боливия — 76-е.
Дополнительную интригу создает неопределенность вокруг участия Ирана в турнире. В случае если персидская сборная все же откажется от поездки на чемпионат мира, ее место, скорее всего, перейдет лучшей азиатской сборной из числа тех, кто не попал на ЧМ-2026. Однако внутри сборной Ирака на это не рассчитывают — ставка делается на результат в своем матче.
После всех испытаний последних лет победа над Боливией стала бы логичным завершением пути. Выход Ирака на чемпионат мира стал бы максимально драматичной историей, учитывая взаимоотношения государства с США.
В самом Ираке матч с Боливией начнется в шесть утра по местному времени. Но, нет сомнений, спать в это время никто не будет.