Сборные Швеции и Турции отобрались на чемпионат мира по футболу

В настоящее время продолжаются два других финальных матча стыкового раунда, основное время которых завершилось вничью. Команда Боснии и Герцеговины играет вничью со сборной Италии (1:1), которая с 41-й минуты продолжает матч в меньшинстве из-за удаления защитника Алессандро Бастони. Основное время матча сборных Чехии и Дании также завершилось со счетом 1:1.