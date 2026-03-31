Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Босния и Герцеговина
1
:
Италия
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
1.16
П2
24.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Чехия
2
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
29.00
X
1.05
П2
17.00
Футбол. Товарищеские матчи
02:00
США
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.50
П2
1.63
Футбол. Товарищеские матчи
03:00
Бразилия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Мексика
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.60
П2
2.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
3
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Турция
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Мали
0
П1
X
П2

Сборные Швеции и Турции отобрались на чемпионат мира по футболу

Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.

Источник: Reuters

СТОКГОЛЬМ, 31 марта. /ТАСС/. Сборные Швеции и Турции квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная Турции в финальном матче стыкового раунда за право выхода на мировое первенство со счетом 1:0 победила команду Косова, единственный гол на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Шведские футболисты дома победили команду Польши (3:2). В составе победителей мячи забили Энтони Эланга (19-я минута), Густав Лагербильке (44) и Виктор Дьёкереш (88). У проигравших отличились Никола Залевский (33) и Кароль Свидерский (55).

Сборная Швеции стала первой национальной командой в истории, которая отобралась на чемпионат мира с последнего места в отборе. В групповой стадии квалификации на мировое первенство шведы набрали 2 очка из 18 возможных, но попали в стыковые матчи благодаря выступлению в Лиге наций, одержав победу в группе турнира 2024 года.

В настоящее время продолжаются два других финальных матча стыкового раунда, основное время которых завершилось вничью. Команда Боснии и Герцеговины играет вничью со сборной Италии (1:1), которая с 41-й минуты продолжает матч в меньшинстве из-за удаления защитника Алессандро Бастони. Основное время матча сборных Чехии и Дании также завершилось со счетом 1:1.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в финальной части турнира сыграют 48 команд. Последние два участника мирового первенства определятся по итогам двух финалов межконтинентального плей-офф отбора: футболисты из Ямайки сыграют с соперниками из ДР Конго, а сборная Ирака встретится с командой Боливии.