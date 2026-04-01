Чехия по пенальти обыграла Данию и вышла на ЧМ-2026

Игра прошла на стадионе «Эпет Арена» в Праге.
На 3-й минуте чешский нападающий Павел Шульц открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Датчане отыгрались во второй половине — на 72-й минуе забил защитник Йоахим Андерсен.
В дополнительное время команды забили еще по одному голу. На гол Ладислава Крейчи датчане ответили забитым мячом Каспера Хега. В серии пенальти точнее оказались чехи — 3:1.
На ЧМ-2026, который в июне пройдет в США, Мексике и Канаде, сборная Чехии сыграет в группе А с командами Мексики, ЮАР и Южной КОреию.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Финалы
31.03.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
epet ARENA
Главные тренеры
Мирослав Коубек
Бриан Ример
