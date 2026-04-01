Определился состав четырех групп ЧМ-2026 после завершения стыков в Европе

Босния и Герцеговина обыграла Италию в серии пенальти (1:1, 4−1 пен.), благодаря чему попала в группу В, где ее соперниками станут Канада, Катар и Швейцария.
Ранее в финальную часть ЧМ-2026 также пробились Турция, Чехия и Швеция. Группы с их участием будут выглядеть следующим образом:
- Группа А: Чехия, Мексика, ЮАР, Южная Корея.
- Группа D: Турция, США, Парагвай, Австралия.
- Группа F: Швеция, Нидерланды, Япония, Тунис.
Заключительные путевки на ЧМ-2026 разыграются в матчах ДР Конго — Ямайка и Ирак — Боливия.