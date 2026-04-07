Карпин рассказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин будет болеть за команду Испании на чемпионате мира 2026 года. Об этом Карпин рассказал на встрече-конференции Российского футбольного союза (РФС) и образовательный платформы «Сферум» в рамках проекта «Футбол в школе».
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в финальной части турнира сыграют 48 команд.
«Наверное, ответ очевидный, потому что отыграл 11 лет в Испании. Понятно, что буду болеть за сборную Испании», — сказал Карпин.
«Из европейских клубов мне симпатична “Барселона” на данный момент. Если говорить конкретно про игру», — добавил Карпин.
«Футбол в школе» — проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. РФС продолжит серию мероприятий со школьниками в «Сферуме» и платформе «Моя школа».