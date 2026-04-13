Экс-тренер «Реала» возглавил сборную Ганы за два месяца до ЧМ-2026

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Португальский специалист Карлуш Кейруш назначен на пост главного тренера сборной Ганы, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Ганы (GFA).

Источник: РИА Новости Спорт

Кейруш сменил Отто Аддо, который вывел сборную Ганы в финальную часть чемпионата мира 2026 года, но был отправлен в отставку после поражения от сборной Германии (1:2) в товарищеском матче 30 марта.

Португалец будет руководить сборной Ганы на предстоящем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. На групповой стадии ганцы сыграют с командами Панамы (17 июня), Англии (23 июня) и Хорватии (27 июня).

Кейруш на клубном уровне тренировал португальский «Спортинг», американский «МетроСтарз», японскую «Нагою Грампус» и мадридский «Реал», с которым завоевал Суперкубок Испании, также он входил в тренерский штаб Алекса Фергюсона в английском «Манчестер Юнайтед». На национальном уровне он дважды возглавлял сборную Португалии, тренировал команды ОАЭ, ЮАР, Ирана (дважды), Колумбии, Египта, Катара и Омана.

Предстоящий чемпионат мира станет для 73-летнего Кейруша пятым в карьере. Он работал на ЧМ-2010 с португальцами, а также на ЧМ-2014, 2018 и 2022 со сборной Ирана.