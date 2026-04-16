Иран на ЧМ-2026 может заменить ОАЭ, но точно не Италия

Ситуация вокруг военного конфликта США с Ираном порождает множество правовых неопределенностей и может оказать существенное влияние на приближающийся ЧМ-2026.
Боевые действия начались 28 февраля, и с тех пор национальный чемпионат Ирана приостановлен. Одной из главных пострадавших сборных, помимо непосредственно иранской, стала национальная команда Узбекистана, ведь в Про-лиге выступают пять ее футболистов: Рустам Ашурматов, Жалолиддин Машарипов (оба — «Эстегляль»), Остон Урунов, Игорь Сергеев (оба — «Персеполис») и Одил Хамробеков («Трактор»).
Сейчас все они находятся на родине и тренируются с местными клубами, но совершенно лишены игровой практики, которая так необходима в преддверии дебюта узбекской сборной в финальном турнире ЧМ. Все ждали решения ФИФА о том, что футболисты иранских команд смогут приостановить свои контракты и временно перейти в другие клубы вне трансферного окна. Однако ФИФА решила отмолчаться и не принимать специального регулирования.
Интересно, что на прошлой неделе после объявления перемирия между США и Ираном клубы Исламской Республики поторопились уведомить своих игроков о возобновлении тренировок и необходимости вернуться. Но очень быстро стало понятно, что перемирие постоянно нарушается, в стране по-прежнему небезопасно, и вести тренировочный процесс, а тем более возобновлять национальный чемпионат, просто невозможно.
Отдельный вопрос возникает в связи с участием в ЧМ-2026 сборной Ирана. Сначала некоторые представители властей ИР заявляли, что команда откажется от поездки в США, однако этого так и не произошло. Кстати, согласно регламенту (пункт 6.2), в случае снятия с турнира соответствующая федерация получает штраф в размере 250 тысяч швейцарских франков — в случае отказа как более чем за 30 дней до первого матча соревнования, так и менее чем за 30 дней. Помимо штрафа, дисциплинарный комитет ФИФА может отстранить такую команду от участия в последующих турнирах.
При этом регламент ЧМ позволяет ФИФА по своему усмотрению исключить любую сборную. Теоретически Международная федерация может принять такое решение, если сочтет, что участие Ирана в чемпионате окажется невозможным, в том числе по логистическим причинам или по соображениям безопасности.
В таком случае пункт 6.7 регламента устанавливает, что ФИФА вправе принять решение о замене. Оно принимается по усмотрению ФИФА, однако важно помнить, что для каждой конфедерации установлены квоты на участие в финальной части ЧМ, и для АФК она составляет 8 команд (без учета сборной Ирака, которая квалифицировалась в ходе дополнительного плей-офф турнира).
Таким образом, даже если ФИФА пойдет на крайнюю меру, то Иран должен быть заменен на другого представителя АФК, но никак не на Италию. Наиболее логичным кандидатом на место Ирана, если он все же не сможет принять участие в ЧМ, выглядит сборная ОАЭ, которая проиграла Ираку в пятом раунде азиатской квалификации и упустила возможность выступить в дополнительном плей-офф турнире, в ходе которого иракские футболисты и получили место на чемпионате мира.
Также много разговоров ходило о возможности организовать матчи Ирана в Мексике. Теоретически она есть, поскольку пункт 6.9 регламента ЧМ позволяет ФИФА принять решение о переносе любой игры (или нескольких) в другое место по своему усмотрению. Однако представить такое в реальности крайне сложно — возможные риски и затраты для ФИФА превысят политическую выгоду от проведения матчей Ирана в более дружественной для него стране. К сожалению, ФИФА было бы гораздо проще заменить ИР другой сборной, чем переносить ее игры в другое государство.
Впрочем, хочется верить, что все написанное выше останется лишь теорией и строчками в регламенте ЧМ. Последние заявления президента ФИФА Джанни Инфантино внушают оптимизм и позволяют надеяться, что иранская команда примет участие в главном футбольном турнире планеты.
Юрий Зайцев