Иран на ЧМ-2026 может заменить ОАЭ, но точно не Италия

Отдельный вопрос возникает в связи с участием в ЧМ-2026 сборной Ирана. Сначала некоторые представители властей ИР заявляли, что команда откажется от поездки в США, однако этого так и не произошло. Кстати, согласно регламенту (пункт 6.2), в случае снятия с турнира соответствующая федерация получает штраф в размере 250 тысяч швейцарских франков — в случае отказа как более чем за 30 дней до первого матча соревнования, так и менее чем за 30 дней. Помимо штрафа, дисциплинарный комитет ФИФА может отстранить такую команду от участия в последующих турнирах.