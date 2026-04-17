Инфантино объяснил сильное повышение цен билетов на матчи ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил высокие цены на билеты матчей чемпионата мира тем, что этот турнир является единственным источником заработка организации, слова специалиста приводит L'Equipe.
«Основным и пока единственным источником дохода для ФИФА является чемпионат мира по футболу. Мы получаем доход за один месяц, а остальные 47 месяцев, до следующего чемпионата мира, мы эти деньги тратим», — сказал Инфантино.
В начале апреля ФИФА повысила цены на билеты на 40 из 104 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу. Самые дорогие билеты «категории 1» на финал 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси теперь стоят $10 990. В начале этого года они продавались за $8680, а в прошлом — за $6370.
Повышение цен на билеты вызвало резкую критику со стороны болельщиков. Европейская организация по защите прав потребителей Euroconsumers совместно с организацией болельщиков Football Supporters Europe подали официальную жалобу в Европейскую комиссию, потребовав снизить цены.
В декабре 2025-го Инфантино оправдывал цены высоким спросом, а также заверял, что направляет большую часть доходов от проведения чемпионатов мира на развитие футбола во всем мире.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем впервые примут участие 48 национальных команд.