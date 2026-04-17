Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
1
:
КАМАЗ
0
П1
1.30
X
5.10
П2
14.00
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
П1
6.03
X
4.53
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
П1
1.43
X
4.95
П2
8.00
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
П1
2.95
X
3.42
П2
2.49
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
П1
1.26
X
6.96
П2
13.25
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
П1
1.43
X
5.16
П2
7.37
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
Инфантино объяснил сильное повышение цен билетов на матчи ЧМ-2026

Инфантино заявил, что чемпионат мира является основным и единственным источником дохода ФИФА.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил высокие цены на билеты матчей чемпионата мира тем, что этот турнир является единственным источником заработка организации, слова специалиста приводит L'Equipe.

«Основным и пока единственным источником дохода для ФИФА является чемпионат мира по футболу. Мы получаем доход за один месяц, а остальные 47 месяцев, до следующего чемпионата мира, мы эти деньги тратим», — сказал Инфантино.

В начале апреля ФИФА повысила цены на билеты на 40 из 104 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу. Самые дорогие билеты «категории 1» на финал 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси теперь стоят $10 990. В начале этого года они продавались за $8680, а в прошлом — за $6370.

Повышение цен на билеты вызвало резкую критику со стороны болельщиков. Европейская организация по защите прав потребителей Euroconsumers совместно с организацией болельщиков Football Supporters Europe подали официальную жалобу в Европейскую комиссию, потребовав снизить цены.

В декабре 2025-го Инфантино оправдывал цены высоким спросом, а также заверял, что направляет большую часть доходов от проведения чемпионатов мира на развитие футбола во всем мире.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем впервые примут участие 48 национальных команд.