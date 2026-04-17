Инфантино объяснил сильное повышение цен билетов на матчи ЧМ-2026

В начале апреля ФИФА повысила цены на билеты на 40 из 104 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу. Самые дорогие билеты «категории 1» на финал 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси теперь стоят $10 990. В начале этого года они продавались за $8680, а в прошлом — за $6370.