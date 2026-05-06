Fox предложил $50 тыс. за просмотр всех 104 футбольных матчей ЧМ-2026

Американский вещатель Fox совместно с международным сайтом по поиску работы Indeed открыл вакансию «главного зрителя чемпионата мира по футболу-2026».
Fox планирует нанять «одного квалифицированного болельщика», который посмотрит трансляции всех 104 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу на телеканале Fox One из «специально оборудованного места» на Times Square в Нью-Йорке.
За просмотр всех матчей предусмотрена заработная плата в размере $50 тыс.
В обязанности «главного зрителя чемпионата мира по футболу» будут входить просмотр каждой минуты матчей, создание и публикация контента на протяжении всего турнира. Также нужно будет заводить зрительный зал на Times Square.
ЧМ-2026 впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории сразу трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.