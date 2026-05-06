В Иране потребовали от ФИФА гарантий уважения к КСИР на ЧМ-2026

Президент Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Тадж заявил, что для поездки сборной на чемпионат мира в США необходимы гарантии от Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), что американская сторона не будет оскорблять военные институты Ирана, и в особенности Корпус стражей исламской революции (КСИР). Его слова передает Reuters.
Изначально из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана участие страны в чемпионате мира было под вопросом. Однако 30 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в турнире и проведение матчей в США.
«Для нашей поездки нам нужны гарантии того, что они не имеют права оскорблять символы нашей системы, особенно Корпус стражей исламской революции», — сказал Тадж.
По его словам, если такие гарантии будут получены и ответственность будет четко распределена, то инцидент, подобный тому, что произошел в Канаде, не повторится.
В конце апреля иранская делегация, включая Таджа, являющегося бывшим членом Корпуса стражей исламской революции, была вынуждена пропустить Конгресс ФИФА в Ванкувере и покинуть Канаду сразу после прибытия в аэропорт Торонто. Члены делегации заявили о неприемлемом обращении со стороны сотрудников иммиграционной службы, оскорбивших элитное подразделение иранских вооруженных сил.
Позже министр иммиграции Канады подтвердил в парламенте, что виза Таджа была аннулирована прямо во время перелета из-за его связей с КСИР. Канада внесла элитное военное формирование в список террористических организаций в 2024 году, через пять лет после того, как это сделали США.
Тадж подчеркнул, что Иран участвует в ЧМ-2026 и именно ФИФА выступает в роли принимающей стороны, а не США. «Мы едем на чемпионат мира, на который прошли отбор, и нас принимает ФИФА, а не господин Трамп или Америка», — добавил он.
Он также отметил, что если американцы примут иранскую делегацию, то также должны уважать иранские военные учреждения и не оскорблять их. В противном случае, по его словам, может возникнуть ситуация, аналогичная канадской, когда делегации пришлось бы развернуться.
Госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе заявил, что Вашингтон не возражает против участия иранских футболистов в турнире, но никто из лиц, имеющих связи с КСИР, не будет допущен на территорию страны.
Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем уже направил письмо с выражением сожаления по поводу «неудобств и разочарований», с которыми столкнулись иранцы в Канаде, и пригласил иранскую федерацию на встречу в Цюрих (Швейцария) 20 мая для обсуждения подготовки к чемпионату мира.
Сборная Ирана на групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, сыграет два матча в Лос-Анджелесе и один в Сиэтле. Ее соперниками станут Бельгия, Египет и Новая Зеландия.