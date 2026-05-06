Инфантино заявил, что увеличение числа участников ЧМ повысит конкуренцию

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что увеличение числа участников чемпионата мира 2026 года с 32 до 48 команд повысит конкурентоспособность в борьбе за трофей и привлечет неевропейских инвесторов. Его слова приводит телеканал TVP Sport.
«Мы не хотим, чтобы инвесторы вкладывали средства только во что‑то одно… Мы хотим настоящей конкуренции, потому что это поможет всем расти», — заявил Инфантино.
Глава ФИФА подчеркнул, что расширение турнира призвано изменить историческую концентрацию футбольной власти в Европе. «Я хочу, чтобы из 211 стран, входящих в ФИФА, 50 могли стать чемпионами мира», — сказал он, отметив, что сейчас доминирует европейская элита.
За всю историю чемпионатов мира по футболу (с 1930 года) победителями турнира становились только сборные из Европы и Южной Америки. Европейские команды выигрывали чемпионат мира 12 раз, а южноамериканские — 10 раз.
При этом в XX веке преимущество было на стороне южноамериканских сборных, но за последние десятилетия европейские команды значительно укрепили свои позиции. Например, из шести последних чемпионатов мира четыре выигрывали представители Европы (2018 — Франция, 2014 — Германия, 2010 — Испания, 2006 — Италия), и два — команды из Южной Америки (2002 — Бразилия и 2022 — Аргентина).
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 команд на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.