Глава Федерации футбола Ирана обсудит с Инфантино безопасность сборной в США

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не примет участия в чемпионате мира. Однако 16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил об отсутствии уведомлений от иранской стороны относительно отказа от участия в предстоящем мировом первенстве. Позднее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что сборная не будет бойкотировать чемпионат мира, а организация обсуждает с Международной федерацией футбола перенос матчей команды в Мексику. Инфантино, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на участие сборной Ирана в турнире, а организация постарается создать наилучшие условия для команды.