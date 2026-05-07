Глава Федерации футбола Ирана обсудит с Инфантино безопасность сборной в США

ТАСС, 7 мая. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж встретится с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино для обсуждения вопросов безопасности сборной Ирана на чемпионате мира, на котором команда проведет матчи в США. Об этом Тадж рассказал телеканалу IRIB.
Ранее Инфантино, выступая на конгрессе ФИФА, заявил, что сборная Ирана выступит на чемпионате мира.
«Мы расскажем ФИФА о наших ожиданиях. Если они смогут их удовлетворить, мы обязательно примем участие. Но если нет гарантии, что эти вопросы будут решены, то никто не имеет права оскорблять нас или основы нашей системы. И если они продолжат проявлять неуважение, мы можем принять другое решение», — сказал Тадж.
Ситуация с участием сборной Ирана в чемпионате мира.
11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не примет участия в чемпионате мира. Однако 16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил об отсутствии уведомлений от иранской стороны относительно отказа от участия в предстоящем мировом первенстве. Позднее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что сборная не будет бойкотировать чемпионат мира, а организация обсуждает с Международной федерацией футбола перенос матчей команды в Мексику. Инфантино, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на участие сборной Ирана в турнире, а организация постарается создать наилучшие условия для команды.
21 апреля Доньямали допустил участие национальной команды в турнире при обеспечении должной безопасности, отметив, что окончательного решения еще нет. 23 апреля представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани заявила о подготовке сборной Ирана к чемпионату мира и о принятии всех необходимых мер для ее участия в соревновании.
Сборная Ирана все три матча группового этапа должна провести в США. Иранская команда попала в один квартет со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля, игры пройдут в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 команд.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.