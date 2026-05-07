Легендарных альбомов с карточками не будет после ЧМ-2030. ФИФА прекратит сотрудничество с Panini

Panini — настоящий ветеран в футбольной коммерции. Первый официальный альбом от итальянцев вышел перед чемпионатом мира 1970 года в Мексике — сейчас его стоимость на интернет-аукционах достигает 11 тысяч евро. За исключением турнира 1994 года в США, итальянская компания выпускала наклейки и карточки к каждому чемпионату мира на протяжении полувека.