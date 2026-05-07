Легендарных альбомов с карточками не будет после ЧМ-2030. ФИФА прекратит сотрудничество с Panini

Эпоха Panini в футболе подходит к концу: президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о расторжении партнерства с итальянским производителем коллекционных наклеек. Многолетнее соглашение завершится после чемпионата мира 2030 года.
Без наклеек не останемся
Начиная с 2031 года выпуском коллекционной продукции для турниров под эгидой ФИФА займется американская компания Fanatics, владеющая брендом Topps. Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным ESPN, контракт рассчитан на несколько чемпионатов мира.
«Мы видим, как Fanatics внедряет масштабные инновации в области коллекционных товаров, предоставляя болельщикам новый способ взаимодействия со своими любимыми командами и игроками. С точки зрения ФИФА мы стремимся улучшить взаимодействие с болельщиками благодаря нашему портфелю турниров. Это обеспечивает еще один важный источник коммерческого дохода, который мы направляем обратно в игру», — заявил Инфантино.
Основатель Fanatics Майкл Рубин назвал сделку «самым важным событием для развития бизнеса» и подчеркнул, что компания бесплатно распространит по всему миру коллекционные предметы на сумму более 150 миллионов долларов.
Panini — настоящий ветеран в футбольной коммерции. Первый официальный альбом от итальянцев вышел перед чемпионатом мира 1970 года в Мексике — сейчас его стоимость на интернет-аукционах достигает 11 тысяч евро. За исключением турнира 1994 года в США, итальянская компания выпускала наклейки и карточки к каждому чемпионату мира на протяжении полувека.
Потеря за потерей
Для Panini это не первый серьезный удар. В 2022 году от услуг компании также отказался УЕФА, заключив эксклюзивный контракт с Topps (входит в Fanatics). Американский бренд получил права на выпуск коллекционных карточек, наклеек и альбомов к мужским и женским чемпионатам Европы, а также к финалу Лиги наций.
После двух подряд неудач будущее компании выглядит неопределенным — Panini уже наняла финансовых консультантов для исправления ситуации. Кроме того, итальянцы некоторое время судятся с Fanatics, обвиняя конкурентов в монополизации индустрии.
В целом пока все не так плохо: итальянцы сохраняют партнерские отношения со всеми топ-лигами Европы, не считая АПЛ (она также перешла к Topps). Но динамика действительно неприятная.
Артем Белинин