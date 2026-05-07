Трамп заявил, что не стал бы платить $1 тыс. за билет на ЧМ‑2026

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сказал, что не стал бы платить $1 тыс. за билет, чтобы посмотреть, как американская сборная сыграет с Парагваем в первом матче чемпионата мира по футболу-2026.
«Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за них платить», — заявил он.
Трамп при этом подчеркнул коммерческий успех турнира: продано уже 5 млн билетов, что является рекордом. Однако он выразил обеспокоенность тем, что высокие цены могут отсечь простых болельщиков, которые входят в его электорат.
«Я не видел цен, но мне нужно будет посмотреть. Если люди из Куинса и Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут пойти, я буду разочарован, но, знаете, в то же время это невероятный успех. Я хотел бы, чтобы люди, которые голосовали за меня, тоже смогли пойти», — добавил он.
На прошлой неделе на платформе перепродажи билетов ФИФА было выставлено четыре места на финал ЧМ-2026 по цене чуть менее $2,3 млн за каждое. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оправдывал высокие цены рыночными реалиями США, где разрешена перепродажа билетов. Он также пошутил, что лично принесет хот‑дог и бутылку Coca-Cola тому, кто купит билет на финал за $2 млн.
В начале апреля ФИФА повысила цены на билеты на 40 из 104 матчей турнира. Самый дорогой билет на финал («категория 1») подорожал с $8,7 тыс. в начале года до $11 тыс. Также выросли в цене билеты на матчи с участием Бразилии, Аргентины, Англии, Германии и Мексики.
Средняя цена билета на финал в Нью‑Джерси 19 июля, по данным New York Post, составляет почти $13 тыс., тогда как на ЧМ-2022 в Катаре она была около $1,6 тыс.
Повышение вызвало критику: группа европейских болельщиков FSE подала жалобу в Еврокомиссию, а американские законодатели‑демократы обвинили ФИФА в накрутке стоимости. Инфантино тогда отвечал, что доходы от продажи билетов идут на развитие футбола по всему миру.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории сразу трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.