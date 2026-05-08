ФИФА запретила Хайкину играть за сборную Норвегии. Похоже, вратарь не выступит на ЧМ-2026

ФИФА не разрешила голкиперу «Буде-Глимт» Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии, сообщает агентство NTB. Вратарь подал заявление на смену спортивного гражданства и имел хорошие шансы попасть на чемпионат мира-2026. Однако выяснилось, что он не соответствует требованиям устава международной федерации, касающимся продолжительности проживания в стране.
Все из-за недолгого выступления в Англии
Хайкин присоединился к «Буде-Глимт» еще в 2019 году и с тех пор почти все время проживал в Норвегии. Лишь в январе 2023-го он уезжал в английский «Бристоль Сити», но уже через три месяца вернулся обратно. Особенно ярко вратарь проявил себя в Лиге чемпионов-2025/26, где «Буде» сотворил несколько громких сенсаций и дошел до ⅛ финала турнира, выбив миланский «Интер».
В апреле этого года 30-летний голкипер получил норвежское гражданство.
«Путь к сегодняшнему дню был долгим, спасибо всем, кто поддерживал меня. Это важный день для меня и моей семьи», — цитировала Хайкина пресс-служба клуба.
Вскоре Никита подал заявление и о смене футбольной ассоциации — с российской на норвежскую. Если бы запрос одобрили, он мог бы поехать в составе Норвегии на чемпионат мира. В сборной, как сообщалось, очень ждали его. Однако, по данным NTB, Хайкин получил отказ от ФИФА. Причиной стала та краткосрочная поездка в Англию.
Согласно регламенту применения устава международной федерации, для смены спортивного гражданства игрок должен соответствовать хотя бы одному из четырех критериев:
— футболист родился на территории соответствующей ассоциации;
— рождение биологических родителей футболиста на территории соответствующей ассоциации;
— рождение бабушек и дедушек игрока на территории ассоциации;
— проживание на территории соответствующей ассоциации на протяжении пяти лет.
Последний критерий — единственный, под который подходил голкипер. При этом отмечается, что проживание должно быть непрерывным и переход в клуб из другой страны обнуляет счетчик.
«То есть с формальной точки зрения пятилетний период проживания для целей смены спортивного гражданства начался заново в конце марта 2023 года. При таком раскладе Хайкин сможет выступать за сборную Норвегии не ранее апреля 2028 года. Жаль, что наш соотечественник не сыграет на чемпионате мира», — пояснил «СЭ» спортивный юрист Михаил Прокопец.
В Норвегии решение международной федерации пока не комментируют.
«Мы все еще ведем диалог с ФИФА и в настоящее время не можем давать комментарии по этому поводу. Предоставим дополнительную информацию, как только сможем ею поделиться», — заявил NRK директор по коммуникациям Норвежской футбольной ассоциации Рагнхильд Аск Коннелл.
Сейчас сторона игрока торопится с подачей апелляции. Расширенный состав сборной Норвегии на ЧМ-2026 будет объявлен 11 мая, а 1 июня огласят окончательный список.
«Выбор между сборными — хорошая проблема»
Хайкин родился в израильском городе Нетания. Через два года его семья переехала в Россию, где вратарь начал заниматься футболом. Он тренировался в академиях московского «Динамо», а также английских клубов «Челси», «Портсмут» и «Рединг».
Сейчас у Никиты четыре гражданства. Помимо российского и норвежского, также есть паспорта Израиля и Англии.
По словам вратаря, одной из причин получения норвежского подданства стало то, что он женат на гражданке этой страны. А возможность выступать за сборную вместе с Эрлингом Холладом была приятным бонусом. Тем более что стартовать можно было сразу с главного турнира четырехлетия.
Правда, основным бы Хайкин точно не стал. Еще до получения россиянином нового паспорта тренер Норвегии Столе Сольбаккен дал понять, что место первого номера останется за 35-летним голкипером «Севильи» Эрьяном Нюландом.
Ранее в интервью Нобелю Арустамяну Хайкин говорил: «Паспорт я получаю не из-за чемпионата мира. Два года назад я не мог знать, что норвежцы выйдут на него. Выбор между сборными России и Норвегии — это хорошая проблема, когда тренеры хотят видеть тебя в команде. Я до сих пор в хорошем контакте с Виталием Витальевичем Кафановым, мы общаемся практически после каждого матча. Я по-прежнему на связи со многими людьми из российского футбола».
Автор: Максим Слекишин