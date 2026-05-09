Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
1
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Борнмут
0
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
1
:
Боруссия М
0
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Санкт-Паули
0
Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
1
:
Байер
1
Футбол. Италия
перерыв
Кальяри
0
:
Удинезе
0
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Эспаньол
Футбол. Италия
19:00
Лацио
:
Интер
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Брентфорд
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Бавария
Футбол. Испания
19:30
Атлетико
:
Сельта
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Ювентус
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Бетис
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
Суарес допустил возобновление карьеры в сборной Уругвая

Суарес готов возобновить карьеру в сборной Уругвая в случае необходимости.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» уругваец Луис Суарес заявил, что готов возобновить карьеру в национальной сборной для участия в чемпионате мира 2026 года, если появитсянеобходимость.

Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая в сентябре 2024 года. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 69 голов в 143 матчах. В составе сборной форвард стал победителем Кубка Америки 2011 года.

«Я бы никогда не отказался от вызова национальной сборной, если бы я был им нужен, особенно с учетом того, что не за горами чемпионат мира. В сентябре я ушел, чтобы уступить место новому поколению. Я сказал одну вещь, которую не должен был говорить, и уже извинился перед теми, перед кем должен был», — приводит слова Суареса агентство EFE.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Уругвая сыграет в группе H, ее соперниками станут команды Испании, Кабо-Верде и Саудовской Аравии.