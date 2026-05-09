Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Эспаньол
0
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
2
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Футбол. Италия
19:00
Лацио
:
Интер
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Брентфорд
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Бавария
Футбол. Испания
19:30
Атлетико
:
Сельта
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Ювентус
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Бетис
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
В Иране сделали заявление по поводу участия в ЧМ-2026

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж подтвердил, что национальная сборная страны примет участие в чемпионате мира — 2026.

Источник: Reuters

«Мы примем участие в турнире, но не откажемся от своих убеждений, культуры и принципов. Никакая внешняя сила не сможет лишить Иран участия в соревнованиях, на которые он заслуженно квалифицировался», — указал он.

При этом в Иране выдвинули ряд условий, в том числе речь идет о выдаче виз и уважительном отношении к персоналу, иранскому флагу и национальному гимну. Тегеран также требует высокого уровня безопасности в аэропортах, отелях и вдоль маршрутов, ведущих к стадионам, где будет играть команда.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три матча команды должны пройти на территории США.

При этом в марте Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно. 27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны».